DSE｜獅子會小學11歲神童越級挑戰DSE　5科22分物理數學均獲5級

對大部份文憑試DSE考生而言，公開試是一場升學必經之路；但對年僅11歲的小六生來說，應考的原因是甚麼？年僅11歲的洪健釗，是今屆文憑試年紀最細的學生，他自小對數學及科學感到好奇，在解難過程中獲得滿足感，7歲時已達到中三水平。過去更曾獲香港物理奧林匹克（HKPhO）一等獎及香港天文及天體物理奧林匹克（HKOAA）金獎。



今年他首次挑戰DSE便取得5科22分佳績，其中物理及數學延伸部分單元二（M2）均考獲5級。早前他亦於Advanced Placement考試 (AP，美國大學先修課程測試) 考獲九科5級水平



獅子會何德心小學小六畢業生洪健釗，自小對數學及科學感到好奇，在解難過程中獲得滿足感。（獅子會何德心小學提供圖片）

自小對數學及科學好奇 7歲數學已達中三水平

獅子會何德心小學小六畢業生洪健釗，自小對數學及科學感到好奇，在解難過程中獲得滿足感。他認為小學課程淺白，於是在家不斷挑戰數學題目，年僅7歲時已達到中三水平。

挑戰難度較高的學科是健釗解悶良藥，透過在圖書館閱讀書籍、翻看教育影片等，自學物理、化學、生物、經濟、天文等不同學科。

獅子會何德心小學小六畢業生洪健釗（前左）。（獅子會何德心小學提供圖片）

曾獲港物理奧林匹克一等獎及天文及天體物理奧林匹克金獎

在眾多學科中，鑽研物理及天文是他的最大興趣。這份熱忱使他在今年7月迎來豐收：他取得香港物理奧林匹克（HKPhO）一等獎及香港天文及天體物理奧林匹克（HKOAA）金獎，比賽前夕學校特別聘請物理導師進行針對性訓練和輔導。

獅子會何德心小學小六畢業生洪健釗（右），自小對數學及科學感到好奇，在解難過程中獲得滿足感。圖左為獅子會何德心小學校長黃偉立。（獅子會何德心小學提供圖片）

除了在學術上成績優異，他亦不同方面展現才華。他喜歡捉國際象棋、彈鋼琴，數年前更在香港鋼琴比賽取得第4名。他稱，成功有賴父母陪伴和鼓勵，父親會準備網上教材，媽媽亦會每晚睡前講故事，一直持續至今。

網上影片自學備戰DSE 多次做歷屆試題

11歲小學生「越級挑戰」DSE絕非易事，健釗自言主要是透過網上影片自學，認為最重要是理解概念而非死記硬背，而應試前亦多次做歷屆試題，「預早準備唔好臨急抱佛腳」。最終他最佳五科成績取得5科22分佳績，其中物理及數學延伸部分單元二（M2）均取得第5級。

獅子會何德心小學小六畢業生洪健釗（中），與父親（後左）和獅子會何德心小學校長黃偉立（後右）合照。（獅子會何德心小學提供圖片）

校長黃偉立：資源、時間表配合學生需要

獅子會何德心小學校長黃偉立表示，學校一向着重培育不同領域的傑出人才。針對資優學生，學校會特別安排資源，例如額外的教師進行專門教導與個別輔導，為他們量身訂造適切的教學。

黃校長補充，為了配合學生不同學習需要，學校在課程及時間規劃上均作出了彈性的調動。這種靈活的教學安排，確保了學生能在有限的時間內進行充分且有系統的複習，讓他們的潛能得以最大化發揮。

獅子會何德心小學小六畢業生洪健釗（中）越級挑戰DSE，考獲5科22分，包括物理和M2 考獲5級。（獅子會何德心小學提供）

除了洪健釗外，考評局昨日（14日）公布，今屆最年輕考生現11歲，報考一科並考獲第4級的成績。