JUPAS放榜｜MIRROR Edan妹妹DSE考獲佳績　料如願入讀港大牙醫

大學聯招（JUPAS）今早（10日）9時放榜，共15,857名DSE文憑試考生獲八大、都大或教大高級文憑課程取錄，錄取率為40%。人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）胞妹呂蕙如（小如豬）DSE最佳5科考獲積點33分，最佳6科39分（最高42分）。由於小如豬今次DSE成績彪炳，據了解，料她如願獲港大牙醫學士課程取錄，緊隨胞兄Edan腳步，進入港大讀書，亦將成為港大牙醫學院校友、歌手許廷鏗的師妹。



呂蕙如最佳6科39分 3科獲5**

呂蕙如與胞兄呂爵安一樣，就讀荃灣區Band 1名英中可風中學（嗇色園主辦），根據其校網顯示，她在今屆DSE獲最佳5科33分、最佳6科39分的驕人成績，為全校第3名、全班第1名。

她在其中3科考獲5**、3科5*及2科第5級，該分數將在聯招時擁有較大優勢，可選課程甚多。據了解，由於她成績優秀，料順利獲港大牙醫學士課程取錄，踏上成為牙醫之路。

港大牙醫為「神科」

港大牙醫素來被喻為「神科」之一，是繼醫科後，眾多「尖子」必爭之地。根據JUPAS網頁，港大牙醫學士平均錄取分數為港大加分制後的46分，包括1科理科及5科最佳成續科目，若以呂蕙如3科5**及3科5*成績換算，預料其分達46.5分，比去年平均收生分數更高。

香港大學。（資料圖片）

胞兄呂爵安同畢業於港大 將成許廷鏗「師妹」

呂蕙如胞兄呂爵安DSE亦考獲最佳5科成績為25分，當年獲港大工商管理學學士（資訊系統）取錄並順利畢業，她獲港大取錄「一門雙傑」，兄妹齊齊做港大生。

歌手許廷鏗亦畢業於港大牙醫學院，並成功取得牙醫執照，成為本港註冊牙醫，現時兼顧音樂及牙醫事業。

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