DSE｜150「港籍學生」參加內地首場摸擬試　中五生：提早知道水平

DSE中學文憑試將於4月開考。150名在深圳修讀香港高中課程的「港籍學生」，上周六（18日）在珠海參加首次在內地舉行的DSE摸擬試，應考中英數三科。有中五考生認為提早考模擬試有好處，「可以提前一年知道同中六差距。」



舉辦考試的香港遵理國際教育梁賀琪表示，持有DSE成績報讀大學可「叫三飛」，尤其是若擬升讀內地重點大學，港生持DSE成績會比同水平的內地高考生較大可能獲取錄，而他們也可用DSE成績報讀外國大學，或透過大學聯招JUPAS報讀本港資助大學。



▼2月18日 內地首場DSE文憑試模擬試▼



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擬題及評卷參考DSE標準

報名DSE模擬試的150名考生上周六（18日）及本周日（19日）到珠海北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院（UIC）校園應考，大部份是在深圳大學師範學院聯合香港遵理合作於深圳開辦的國際高中就讀，少部份來自當地港人子弟學校或國際學校。應考中英數三科，共8個卷別；費用方面，報考一科需人民幣1,500元，報三科則3,500元。

梁賀琪（June Leung）表示，考生都是港籍學生，除了中六生，也有中五生。試卷是由遵理導師參照DSE標準擬題，評卷都會按照香港考試及評核局做法。

疫情下上網課成績欠佳 去年決定留深圳讀港高中課程

港生邱旖然是考生之一，她正在遵理國際高中就讀中五。她原在大埔英文中學迦密柏雨中學讀書，上課至中二上學期後，香港與深圳兩地便因疫情而封關，之後主要上網課，「因為網課時唔係好認真讀，成績唔係好好。」期間曾來港半年就學，居於朋友家中，但掛住家人，考慮多個原因後，去年決定轉到深圳就讀，在遵理國際高中修讀香港高中課程，明年回港考DSE。

她表示，該校教師多是由香港過去授課，故上課時與在香港中學分別不大；惟與迦密柏雨不同，當地英語語言環境不同。上周六考模擬試，她也感到英文卷不易。

DSE中文科文言文難倒原國際學校學生

邱旖然的同學陳俊燊原在香港耀中國際學校（中學）就讀，他早在2019年轉到深圳貝賽思國際學校就讀，後再轉到遵理國際高中修讀香港高中課程，「DSE也是一條出路，所以選擇。」他稱未來較傾向來港升大學，約三成機會到外國升學。

他說優勢是英語好，但國際學校相對不太重視中文，直言感到香港高中課程中文科很困難，尤其是文言文，「我覺得真的是看不懂！」他這次也只報了英文科模擬試，沒有報考中文科。

香港遵理國際教育2月18日在珠海舉行DSE文憑試模擬試，(左起）邱旖然、萬欣、萬朗及陳俊燊一同應考英文卷。（倪清江攝）

讀中五兩姊弟越級挑戰摸擬試

萬欣、萬朗兩姊弟也一齊應考DSE模擬試，他們原分別在荔景天主教中學及保良局羅傑承(一九八三)中學就讀，萬欣在2021年回到深圳繼續升學，而萬朗則再早一年北上，當時主要是考慮到本港疫情情況。雖然現在只是中五，萬朗認為提早考模擬試也有好處，「可以提前一年知道同中六差距。」

遵理創辦人梁賀琪表示，考生主要是港籍學生。（倪清江攝）

梁賀琪：持DSE成績升大學「叫三飛」

為何在深圳居住的港籍學生會有興趣考DSE文應憑試？梁賀琪解釋，持DSE成績升大學「叫三飛」，一是報讀外國大學，二是以港生身份報讀香港的大學，三是報讀有收港的內地百多間大學。

她提別提到內地重點大學有特別政策取錄本港DSE考生，其要求相比內地高考稍低，「有啲學生幾乎（比高考成績）一半已可入重點大學。」不過她指出，內地大學新生由一千萬高中生挑選出來，可見競爭相當激烈，持DSE成績獲取錄的港生，入學也要面對很大競爭。

她形容模擬試考生來自五湖四海，考試跟足香港安排，如英文科全用英語指示；英文科聆聽卷也會在讓考生確認頻道，以及停頓時間供考生閱讀指示、試題及整理答案時，播放《綠袖子》（Green Sleeves）作為背景音樂。

香港遵理國際教育2月18日在珠海北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院內舉行DSE文憑試模擬試，有約150名學生應考，屬內地首場。（倪清江攝）

考生的即場表現，也與香港考試相若，當日所見，有人埋頭答卷，也有人早已擱筆並閉目養神。梁賀琪說：「有啲學生中途已，各式各樣表現都有，我哋自己都係體驗！」她希望日後可在內地舉辦正式的DSE考試，猶如其他的大學入學試。

英文科教師Ken Ng表示，試卷是依DSE規格擬題。（倪清江攝）

英文科導師Ken Ng表示，所有程序跟足DSE規格，「唔會因為內地（進行）而簡化。」