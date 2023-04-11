DSE2023︱首科聆聽考試22日舉行　考評局籲注意「BEST」做好準備

本屆的中學文憑試將於下周開考，當中英國語文及中國語文科的聆聽考試將於4月22日及26日舉行，考評局今日（11日）發出應試備忘，提醒考生要注意「BEST」，即注意Broadcast（廣播）模式、熟習考試Equipment（器材）、遵守考試Schedule（時間表）及Tune（調校）好廣播頻道，以為考試做好準備，發揮水準。



▼2022年4月22日 DSE文憑試開考▼



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注意Broadcast模式

考評局提醒，聆聽考試主要有三種廣播模式，考生應留意准考證上的資料，帶備適當的器材應考，如准考證上無標示任何符號，即會以電台廣播，考生需帶備收音機及耳筒，要留意收音機需乎合考評局的規格。

耳筒式收音機需乎合以下規定：

能收聽FM電台廣播

體積不超過46 x15 x15厘米

能放置桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道

注意：其他電子儀器，如多媒體播放器、藍牙/WiFi設備、手提電話、內置於耳筒的收音機等均不可使用



如准考證上以「#」標示，即代表會紅外線接收系統進行廣播，考生須帶備插頭直徑3.5毫米及備有兩個絕緣環的耳筒，以接駁試場提供的接收器。如准考證上以「&」標示，即使用學校播音系統，考生無需自備收音機或耳筒應試。

考評局提醒採用電台廣播或紅外線接收系統的試場，如考生較報到時間遲到超過30分鐘，將會被安排往特別室應考及被扣分。（資料圖片）

熟習考試Equipment

考評局又提醒考生要熟習如何操作收音機，前往試場前應檢查收音機及耳筒是否運作良好及電量充足，及確定收音機設備內沒有放置SD記憶卡、光碟等儲存媒體，又建議不宜使用具備自動「追台」功能的收音機，以避免在「追台」時出現接收不穩定的情況，以及應選用單聲道。考生亦可將耳機電線拉直及垂放在兩旁，以為達到較佳的接收效果。

遵守考試Schedule

考評局又建議考生應提早到場，最好於報到時間前45分鐘便到試場，以進行量度體温、提交「考生健康申報表」及核對身分等程序。考評局提醒採用電台廣播或紅外線接收系統的試場，如考生較報到時間遲到超過30分鐘，將會被安排往特別室應考及被扣分。

Tune好廣播頻道

於考試當日，考試錄音將會透過香港電台第二台播放，在考試開始前，試場主任會在黑板上寫上該區最適宜選用的頻道，電台亦會於9時30分及9時45分播放有關聆聽考試的簡短通告，並會於9時55分至10時播出聆聽考試「主題曲」Greensleeves，讓考生確認電台頻道。至於採用紅外線接收系統及學校播音系統的試場，考務人員亦會於考試錄音正式播放前，播放示範錄音，讓考生測試耳筒及接收器或廣播設備。