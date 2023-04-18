DSE大灣區模擬試成績出爐　珠海考生文章結構佳　港生懂把握時間

香港遵理書院2月18日於珠海舉行首屆內地DSE中學文憑試模擬試，成績已於上月陸續寄到考生手上。校方團隊比較兩地考生於英文科的表現，在時間控制上有較大差距，珠海試場考生合共有近200人，當中有三分一不能在指定時間內完成答卷；香港考生則比較能掌握每題用一分鐘的節奏，懂得在關鍵時刻「斷捨離」。在作文方面，團隊指兩地考生離題情況都令人關注。



▼2月18日 內地首場DSE文憑試模擬試▼



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珠海考生英文作文字數只達下限 致文章內容較薄弱

至於卷二英文作文，遵理指珠海區考生在文章結構上表現較佳，很多都工整地每段有主題句、總結句，每一個段落有明確的中心思想及分析角度，但在字數上大部份只做到最低字數要求，以致文章內容較薄弱；香港區考生在字數上較為進取。字數如與內容豐富程度往往成正比，當然相對容易爭取較高分。

珠海試場部份應試者非應屆考生

珠海試場考生於卷二平均每人寫630字左右，香港場考生則約750。校方團隊指現在的作文評分，不是以捉考生錯處為目標，所以昔日的少寫少錯考作文策略已不合時宜，考生應爭取表達機會。

團隊指構成這差距其中一個主要原因估計是，珠海試埸有超過一半考生非應屆DSE考生，有些為國內中五學生，有些為好奇想知DSE的模式的國內大專生，他們對DSE仍然處於較陌生階段。

不過團隊指兩地考生離題情況都令人關注。由於試題列出要點的方式去年開始起了變化，考生易因看漏而寫漏一半題目要求的內容，結果很可能不合格，所以切記小心審題。