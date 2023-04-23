DSE︱網民湧米歇爾IG洗版「Boom」　考評局：發表意見應尊重他人

中學文憑試周五（21日）考英文科閱讀及寫作，其中一篇試題選材自美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）的文章和自傳。事後米歇爾的社交平台湧現大量網民留言「Boom」，部分更涉性別及種族歧視及威嚇性字眼，有人以中文留言稱：「比（畀）返個5星星我！」

考評局回應指，理解考生重視應試表現，但發表意見時應保持禮貌及尊重他人。



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今屆DSE的英文科閱讀卷較深奧的B2選答部分，其中一篇試題選材自美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾的文章和自傳，事後米歇爾的舊社交平台湧現大量網民留言，不少留言以必答部分文章的「Boom」為開頭，留言以中文為主，部分夾雜粗言穢語，甚至有威嚇性字眼。亦有人留言指網民的行為無聊及幼稚，損害香港聲譽。

事後米歇爾的社交平台湧現大量網民留言，部分更涉性別及種族歧視及威嚇性字眼。

考評局接受查詢表示，理解考生重視應試表現，但發表意見時應保持禮貌及尊重他人。而文憑試英國語文科依據該科的《課程及評估指引》與《評核大綱》來擬題，首要原則乃符合課程要求及有效評核考生能力，在選取閱讀考材時亦會考慮考生的語文能力、題材的趣味性和教育意義，取材亦會貼近考生的日常生活及體驗。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼



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