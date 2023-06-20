DSE｜韓迷女生文憑試失守　兜大圈5年後入大學　邁向當韓文翻譯員

距離DSE文憑試放榜尚餘約一個月，23歲的張夢菲憶起，五年前那一年收到震驚DSE成績表——數學科只取得第1級，無法升大學或讀副學士。韓國組合BIGBANG迷的她志願成為韓文翻譯員，放榜後投身社會，三年後的她已21歲，得以成人學生身份入讀HKU SPACE（香港大學專業進修學院）的韓語及韓國文化副學士課程，今年畢業即獲浸會大學及城市大學取錄，升讀翻譯學學士三年級。她勉勵DSE考生不需介意成績，最後一定能找到出路。



投身社會做售貨員 家人反對重返校園

韓迷張夢菲自中學便因韓國組合BIGBANG而愛上韓國文化，故此她自學及在外學習韓文，目標成為韓文翻譯員。可是在文憑試成績公布後，她數學科取得第1級，未達當時升大學最低要求的第2級，也不符副學位課程最低入學要求（連同4科必修科共5科均取第2級），只好投入社會。

「我唔想做成世（售貨員）。」夢菲當時每天需工作12小時，回到家中就立刻休息，她便立下決心繼續進修，改變命運。家人十分反對她的決定，認為她的朋友都已投身社會，應當繼續工作幫補家計。張夢菲不理家人反對，打工賺錢讀書。家人得知她的成績優異，態度亦由反對轉為支持繼續進修。

三年過去，她到了21歲，符合成人學生入學要求，於是報讀HKU SPACE的文學副學士 (語言及人文學科)韓語及韓國文化課程，最終以優異成績，今年獲浸會大學及城市大學翻譯學學士課程取錄升讀三年級。

夢菲至現時亦一邊打工，一邊讀書，甚至每天只得3至4小時的睡眠時間，可她沒有放棄，並堅定地說：「我見到我努力嘅係有結果嘅時候，咁我咁辛苦係值得㗎！」

她說，讓他繼續堅持的原因是「有目標」，從中學起便希望成為韓文翻譯員，又因有朋友鼓勵，令她可以發洩壓力。「你當人生就好似打機咁，有升有跌嘅，唔需要介意自己出嚟嘅成績係點。」她鼓勵考生無論如何都有出路，自己選擇自己的道路，不要「停下」才是最重要。

成績非一切 以興趣找尋新方向

賴暉熱愛拍攝短片，自中學便拍片記錄生活，喜歡二次創作不同影片，唯中學沒有相關科目修讀，當年放榜未如理想，在失意之際，他選擇以興趣為先，修讀HKU SPACE的文學副學士（媒體、文化及創意）課程。

一開始他十分驚訝，只因副學士所讀的為理論，但時間洗禮，適應過後，他更以「如魚得水」來形容，指所學的理論可以幫助整個拍攝隊伍運作。在他副學士二年級時更收到港大、浸大、城大及理大，四間院校取錄銜接學士學位，希望將來可以投身廣告或行銷行業。他現就讀香港大學全球創意產業課程三年級。

他強調「跟興趣走好重要」，不需因成績未如理想而氣餒，他亦是成績未如理想，但同樣以4年的時間能夠大學畢業，指興趣真的十分重要。