DSE放榜｜港大附屬學院暫錄1.2萬報名　考生報讀副學士望升讀三大

香港中學文憑試（DSE）今日（21日）放榜，結果未必盡如人意，有考生到不同院校報讀副學士課程，希望以另一途徑升讀大學。有到港大附屬學院九龍東分校報讀文學副學士的考生稱，DSE的成績未如理想，期望副學士課程畢業後，可順利升讀「三大」。

學院校長陳龍生表示，目前學院已接獲1.2萬人報名，並預期最終報名人數，或達1.4萬。



來自何文田官立中學的朱同學表示，於今屆文憑試考獲最佳六科19分成績，不過中、英文科僅獲第2級，令他無緣入讀大學。他表示，原預期中文、歷史、通識及中國歷史科都可以取得五星成績 ，惟最終悉數獲四 ，最終分數亦遜預期，對考試結果感到「愕然」，形容收到結果一刻「成個人都呆咗」 。

朱同學稱，目前已獲取錄入讀文學副學士，期望將來畢業後，可圓大學夢升讀「三大」。他亦表示，自己已報讀不同內地大學課程，包括深圳大學的金融課程、重慶大學的人文學科，以及西南財經大學的商科課程等。朱坦言「有學位就得」，認為學科選擇不會影響他未來就業。

朱同學表示，有信心可以取得內地大學的學位，惟暫時仍傾向留港升學。（廖文謙攝）

就讀觀塘官立中學的Kelly，於今屆DSE考獲最佳五科約18分成績。她坦言，對成績「有少少（失望）」，尤其中、英文科均未能考獲第5級或以上分數。她表示，成績雖合符入大學的最低門檻（33222），惟分數並不足讓她入讀心儀的港大護理學，便報讀港大附屬學院的護理學副學士課程，期望在畢業後可升讀港大的護理學課程。

Kelly補充，有將公開大學的護理學學士課程放在聯招（JUPAS）的 A1位置，亦有信心可獲公大取錄，但由於很想升讀港大，亦相信港大附屬學院的教學質素較好，首選依然是護理學副學士課程。至於將來的就業方向，Kelly稱，希望可做護士，認為護士是一份很有意義的工作。

Kelly表示，不清楚學院護理學課程的競爭是否激烈。（廖文謙攝）

護理學課程搶手 約每十人爭一學額

港大附屬學院校長陳龍生表示，截至今日12時，學院的報讀人數已達1.2萬人，報讀副學士及高級文憑人數分別佔七成及三成。他預期，學院最終報名人數約1.4萬，數字與去年相若。

學院今年繼續採取雙軌收生模式，容許學生透過網上系統或親身到學院報讀課程，而今年網上報名與親身報名的人數比例約為3比1。另外，現時學院競爭最激烈的副學士課程為護理學，報讀人數已超過1,500人，而預計的學位為130至150個，大概每十人競爭一個學額。陳估計，近年社會對醫療及老人服務的需求有所提升，吸引更多學生報讀護理學副學位。