教大師訓學士畢業生平均起薪點約3.3萬　再創歷年新高

香港教育大學公布2022年畢業生就業數據，95.4%就讀教育榮譽學士的受訪者，在畢業後三個月內成功獲聘或進修，平均起薪點為33,516元，比上一年升近6.8%；修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生，有96.5%獲聘或繼續進修，平均起薪點為35,259元，亦較前一年上升8%，兩個起薪點皆為歷年新高。



香港教育大學公布2022年畢業生就業數據，師訓學士畢業生起薪點再創新高。（資料圖片）

教大學生事務處於2022年10月至12月，訪問460名全日制教育榮譽學士課程畢業生，及141名學位教師教育文憑課程畢業生 ，回應率爲91.5%。

調查結果顯示，95.4%受訪師訓學士生，畢業後三個月內成功獲聘或進修，平均起薪點是33,516元，比上一年升近6.8%；有96.5%的PGDE畢業生獲聘或繼續進修，平均起薪點為港幣35,259元，亦較前一年上升8%，兩個起薪點皆為歷年新高。

就業調查亦訪問291名就讀「教育相關學科課程」的畢業生，包括語文研究、全球及環境研究、創意藝術與文化、心理學及特殊教育等 。當中90.4%受訪畢業生成功獲聘或選擇繼續進修，平均起薪點為港幣19,029元。

人才流失現教師空缺 學界招聘殷切

教大學生事務處處長甄玉媚表示，是次就業調查的數據理想，反映教大畢業生深受學界歡。近年教大因應學界的最新發展及需要，特別在本科課程加入創新教學及資訊科技等新元素，在專業及知識等層面裝備學生；加上近年因為人才流動而出現的教師空缺，學界在招聘時更見殷切。