教大研AI系統診斷斜視患者　數分鐘準確評估　獲日內瓦發明展金獎

香港教育大學在日內瓦國際發明展獲得七個獎項，其中人工智能斜視測量系統獲得金獎。團隊指，系統能夠在數分鐘內快速準確診斷兒童斜視問題，希望日後在校園推廣使用，免費幫學生做眼科檢測，識別患者以盡早在黃金期接受治療。另一支團隊研發的微塑膠「快測」技術，則奪得評判特別嘉許金獎。



香港教育大學在日內瓦國際發明展獲得七個獎項。圖左起為教大科學與環境學系副教授曾耀輝，教大副校長陳智軒和數學與資訊科技學系助理教授傅弘。（劉鑫梅攝）

AI系統模仿視光師做遮蓋測試 以紅外線鏡頭捕捉眼球轉動

斜視是兒童常見的眼疾，若果及早接受治療，能減低對視力的影響。教大團隊研發的「人工智能斜視測量系統」，能夠模仿視光師為患者做遮蓋測試（cover test），以紅外線鏡頭捕捉眼球的轉動，測量眼球有否異常。而測量儀器亦精準符合與眼球34cm的距離測試標準，能避免傳統測試人手測量的誤差。測試過程只需要數分鐘便能識別斜視患者，並自動生成詳細報告方便跟進。

數學與資訊科技學系助理教授傅弘述表示，斜視測量系統能全自動化操作，但強調並非取替視光師，而是輔助診斷工作。她指，鑑於現時眼科專家人手嚴重不足，相信系統能紓緩人手短缺而帶來延遲診斷的問題。

數學與資訊科技學系助理教授傅弘述表示，斜視測量系統能全自動化操作，但強調並非取替視光師，而是輔助診斷工作。（劉鑫梅攝）

傅弘述表示，其兒子八年前懷疑患上斜視，幸好及早獲得診斷和治療，至今已完全康復。她表示，希望有更多弱視小朋友能受惠，計劃首階段將智能系統帶入本港幼稚園或中小學校，並免費開放給學生作眼科檢查，及早識別隱性斜視患者，以助他們在黃金時間內獲得適切治療。

教大科學與環境學系副教授曾耀輝表示，傳統的微塑膠檢測需要借助分析化學實驗室的專業儀器，新技術可大大節省時間與成本。（劉鑫梅攝）

4小時檢測樣本微塑膠水平 比傳統方法節省75%時間

教大另一項在日內瓦國際發明展奪得評判特別嘉許金獎是微塑膠「快測」技術。微塑膠體積細小、不易分解，容易被魚類及其他海洋生物攝取，危害海洋生態。



團隊研發的「快測」技術，利用濾水廠常用的設備，再將樣本以「四部曲」處理，包括消化、重力分離、過濾及烘乾，即可在4小時後檢測到樣本中的微塑膠水平，相比傳統方法要借助實驗室的大型儀器檢測，節省75%的處理時間，費用亦大減六成。

新技術曾應用渠務署三個污水處理廠

新技術曾為渠務署轄下的污水處理廠，包括昂船洲、石湖墟及昂坪檢測部分污水及污泥樣本。曾耀輝亦指，此技術不但能檢驗污水樣本，亦能應用在各類型環境樣本，例如飲用水、污泥、海水等，能達致廣泛的恆常微塑膠檢測或水質監察，長遠或有助制定本港的微塑膠水平標準。