DSE放榜 | 痙攣考生獲23分入理大　雙手難發力需平板電腦觸屏作答

中學文憑試於今日（19日）放榜，香港紅十字會雅麗珊郡主學校學生陳可欣，患有先天性甲狀腺功能不全及痙攣的陳可欣，於今屆文憑試中考獲23分，她應考時需用平板電腦觸屏作答，而且考時間比一般考生長75%。她未來將入讀理工大學會計及金融課程，期望升讀大學後可跳出舒適圈，結識不同種族或背景的朋友。



2023年DSE中學文憑試放榜，香港紅十字會雅麗珊郡主學校3名SEN考生將入讀本地大學，包括左起袁泳淇、陳可欣和周朗浩。（盧勁揚攝）

今年香港紅十字會雅麗珊郡主學校學生陳可欣有5位學生應考文憑試，其中3人於考試前已透過「學生運動員學習及支援入學計劃」獲本地大學取錄。

痙攣考生靠平板電腦觸屏答卷 應試時間比一般考生長75%

陳可欣患有先天性甲狀腺功能不全及痙攣，於文憑試考獲23分，應考科目包括4個核心科以及企業、會計與財務概論科、歷史和乙類科目「商業數據應用」，考試前已獲理大會計及金融工商管理學士課程直接取錄。

陳同學由於身體障礙，雙手較難用力，即使使用鍵盤亦會因為需要按鍵而較易疲勞，因此特別考試安排除使用平板電腦觸屏作答，亦會加時75%及每應考1小時休息5分鐘。

她本身亦是硬地滾球運動員，被問及未來如何兼顧學業和運動時，她形容兩者屬魚與熊掌，「邊樣有就發展邊樣」，又期望升讀大學後可以跳出舒適圈，結識不同種族或背景的朋友。她同時感謝父母在考試期間支援學習，例如幫忙拿取書本及筆記，特別是考試期間父母為她預約復康巴士，但未必每次成功，令她難免感到焦慮，需要另找交通方前往試場應考。

患有玻璃骨乒乓球運動員考獲16分 將入讀嶺南大學

該校另一名學生袁泳淇是乒乓球運動員，患有玻璃骨（第三型），除應考四科主科外，修讀企業、會計與財務概論科及經濟科，共取得16分，將入讀嶺南大學動畫及數碼藝術文學士。

玻璃骨令她容易受傷外，亦影響寫字，但由於手寫字較快，所以沒有申請以電腦應考，但中文和英文科需額外加時50%。

她指自己一旦受傷就可能需要長時間休息，容易影響學業。2020至21年期間雖然曾做手術，但因為舊患發炎需要重做手術，被迫放棄乒乓球比賽。雖然於考試前已經獲直接取錄入學，但亦有認真準備文憑試，笑言「唔想對唔住老師」。她又形容特殊學校是溫室，希望升讀大學校可以多參與不同活動，融入社會。

腦性麻痺劍擊運動員獲嶺南大學文化研究系取錄

周朗浩同學是劍擊運動員，患有腦性麻痺（徐動型-肌張力障礙），應考四科主科外，修讀經濟及物理科，獲得13分及一科乙類科目達標，獲嶺南大學文化研究系取錄。

由於小肌肉較難控制，寫字較慢及較為潦草，獲考評局特別安排使用電腦應考，中英文科分別加時六成及四成。他指要同時兼顧學業及運動十分辛苦，一度想過放棄，但在隊友及家人支持下繼續，最終得悉可以透過該個新計劃以運動員身份入讀大學。

他又提到香港於東京奧運後更加關注運動員，但認為不應該有成績後才有更多支援，更或其他範疇如音樂亦都應該要有支援。