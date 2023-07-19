DSE｜港大附屬學院逾1.6萬人報副學士　較去年上升15%

DSE中學文憑試今早（19日）放榜，成績失手而料未能升大學的學生，放榜後讀副學士課程，以便未來再銜接大學。香港大學附屬學院下午公布，超過1.6萬人申請副學士課程，較上年升了15%，現場可見亦有少數族裔學生報讀。



盧兆興向應屆考生表示，中學文憑試是人生必經階段，但不是鐘終點。（鄧穎欣攝）

最受歡迎學科為護理、工商管理及社會科學

香港大學附屬學院署理校長盧兆興指，今年收生情況非常之好，最受歡迎為護理、工商管理及社會科學副學士課程，當中最多人選擇工商管理科，共接獲逾2,000人申請，每個學系平均約1,000人報名。

盧兆興(左)指即使未能成功入讀大學，港大附屬學院有專業老師團隊幫助學生，銜接心儀的大學。 （鄧穎欣攝）

盧兆興另指，過去一年有78至80%成功升讀大學，其中三分一學生讀港大、中大及科大。他向應屆考生表示，中學文憑試是人生必經階段，但不是鐘終點，又指即使未能成功入讀大學，港大附屬學院有專業老師團隊幫助學生，銜接心儀的大學。

港大附屬學院吸引不少未考獲符合入讀大學最低要求（3322）、或分數不足以入讀心儀大學學科的學生報讀，現場亦見有少數族裔學生報讀。在港出生的巴基斯坦裔學生華小姐，於英文科考獲5*，惟數學失手，故報讀英國語言及文學副學士，希望將來可銜接上大學。其巴裔朋友艾小姐同樣數學失手，將會一同報讀英國語言及文學副學士。

港大附屬學院吸引未考獲符合入讀大學最低要求（3322）、或分數不足以入讀心儀大學學科的學生報讀。（鄧穎欣攝）

DSE失手、現就讀港大全球創意產業的賴輝表示，當年本身已打算就讀副學士，惟最低入學要求都未能達到，感到十分沮喪。

「興趣真係好影響到一個人去揀咩科讀」，賴輝稱中學時的選修科「唔太讀到入腦」，且不感興趣。其後，他逐科研究港大附屬學院的課程，發現對媒體相關的科目感興趣，當中理論及案例十分吸引，令自己做功課會更「加把勁」，故此獲得理想成績升讀港大。

賴輝表示，沒有後悔入讀副學士，並認為自己沒有浪費時間。他亦感謝學院讓自己重建自信，將沒有準備好DSE的自己接上大學，續指讀了兩年副學士銜接至大學三年級，稱與「同屆嘅同學可以講係一齊畢業」。

賴輝稱「興趣真係好影響到一個人去揀咩科讀」。（鄧穎欣攝）

已獲中大及港大歷史系取錄、應屆副學士畢業生張文熠表示，兩年前放榜感覺很差，與預期成績相差太遠，直言「個天好似塌咗落嚟」。她指當時望見其他同學入讀心儀大學感到絕望，亦對自己感到失望。

張文熠比喻副學士及DSE是兩個遊戲，當初選擇副學士是為自己選擇新跑道。（鄧穎欣攝）

張文熠一開始抗拒副學士，認為並非正規大學，但聽到與她相若成績的學生，透過副學士最終能夠升讀大學，令她重新有目標。她另比喻副學士及DSE是兩個遊戲，指自己容易緊張和不懂得考試，而當初選擇副學士是為自己選擇新跑道。