JUPAS︱嶺大動畫及數碼藝術41人爭一位　中大理學逾1800人報讀

大學聯招改選日前（22日）截止，各大學今日（24日）公布受歡迎課程的報讀人數及學額競。統計港大、中大、科大、城大、浸大、教大及嶺大Band A報讀人數，今年最多人報讀的課程為中文大學的理學課程，有1,827人報讀，爭352個學額。而競爭最激烈的課程則是嶺南大學的動畫及數碼藝術（榮譽）文學士，由481人爭12個學額，平均41人爭一個位。



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港大理學士1,172人報讀

以Band A計算，香港大學最多人申請報讀理學士課程，有1,172人報讀，課程學額為305個，而文學士由982人爭289個學額，兩科同樣是平均4個人爭一個學額，護理學學士由887人爭210個學額，平均5人爭一個學額。

至於競爭最激烈的課程首五個當中有四個為教育學士，最激烈的是教育學士（幼兒教育及特殊教育），由210爭18個學額，平均每個學額有12人競爭，而文學士及教育學士（語文教育）-英文教育及文學士及教育學士（語文教育）-中文教育每個學額分別有9及8人競爭。

中大理學及工商管理學士綜合課程均逾千人報讀

中文大學最多人報讀的課程當中有兩個課程有超過1,000人報讀，其中理學課程有1,827人報讀，爭352個學額，平均六人爭一學位，而工商管理學士綜合課程亦有1,535人報讀，爭222個學額。另外謢理學、社會科學及專業會計學分別有900、819及610人報讀。

而競爭最激烈的課程則是健康與體育運動科學，由447人爭17個名額，27人爭一個學額，而日本研究亦有449人爭22個學額，由21人爭1個學額，教育學士（幼兒教育）由19、16及15人爭一個學額。

科大工商管理學士（金融學）141人爭30學額

（科技大學提供）

科技大學競爭最激烈的課程為工商管理學士（金融學），由141人爭30個學額，而理學士由106人爭26個學額，兩科同樣是5人爭一位，而理學士（定量社會數據分析）則由109人爭28個學額，平均4人爭一學額。

浸大傳理學學士（榮譽） - 遊戲設計與動畫主修34人爭一位

浸會大學最多人報讀的課程為工商管理學士（榮譽），有1466人報讀，爭187個學額，而文學士（榮譽）/社會科學學士（榮譽）亦有879人報讀，爭135個學額，理學士則有848人爭195個學額。

而浸會大學競爭最激烈的課程則是傳理學學士（榮譽） - 遊戲設計與動畫主修，由661人爭20個學額，平均34人爭一學位，而電影電視文學士（榮譽）由26人爭一學額，體育及康樂管理文學士（榮譽）24人爭一學額。

城大社會及行為科學系333人爭10個學位

城市大學最多人報讀的課程為915人報讀的工商管理學士（會計），理學士（電腦科學）有862人報讀，另外工商管理學士（市場營銷）有739人報讀。

競爭最激烈的課程方面，社會及行為科學系，包括社會科學學士（犯罪學及社會學）、社會科學學士（心理學）、社會科學學士（社會工作）有333人報讀，該課程的預計收生人數僅得10人，34人爭一位。另外社會科學學士（社會工作）亦平均23人爭一個學位。

教育大學提供

教大1,287人報幼教 爭49個學額

教育大學有1,287人報讀幼兒教育課程，爭49個學額，而體育教育榮譽學士亦有916人爭28個學位。

而競爭最激烈的學科為中國歷史教育榮譽學士，由392人爭10個學額，平均40人爭一位，而運動科學及教練榮譽理學士有698人爭20個學額，平35人爭一位。

嶺大動畫及數碼藝術（榮譽）文學士41人爭一位

嶺南大學競爭最激烈的課程有41人爭一學額，該課程為動畫及數碼藝術（榮譽）文學士，由481人爭12個學額，另外社會科學（榮譽）學士 - 社會學有517人爭17個學額，即31人爭一個學額，而社會科學(榮譽)學士 - 經濟學有342人爭15個學額，23人爭一位。