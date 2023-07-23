DSE｜別叫我狀元　逆境學生的DSE奮鬥故事

中學文憑試是莘莘學子向前邁進的一道重要關卡。跨過它，有人發光發亮，成為鎂光燈下的焦點。當大眾將艷羡目光投向一眾「狀元」、「超級狀元」的同時，一些在別人眼中成績平平的學生，同樣無愧於心地迎接他們人生的這道關卡。



基層、新移民、少數族裔、聽障學生…他們的學習過程充滿崎嶇。文憑試放榜，有人喜獲大學入場券，亦有人成績未如理想；然而，他們每一位的故事，在在訴說着「學習」的真正意義。



《香港01》用影像記錄下他們的奮鬥故事，一同分享學習的喜與悲。

