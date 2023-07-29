DSE｜永不放棄同學會畢業生：成績不理想要心態開放　隨心選科

「永不放棄同學會及永不放棄同學仔2023畢業禮」今日（29日）在浸會大學舉行，發展局局長甯漢豪亦有出席畢業禮。有畢業同學指，參加西班牙文化交流團及參觀立法會均有深刻體驗，其中有中學畢業生考完DSE成績未如理想或不知如何選科，但後來學會存開放心態，並跟從自己的內心作出抉擇。



西班牙文化交流最深刻 跟從內心選科保持開放

今年18歲的林柏希是參加者之一，她在西班牙交流團中，最深刻的印象是到魯營球場（Camp Nou），因為本身喜歡踢足球。他認為參與同學會後，學會了不論面對升學或其他事情，都應保持開放的心態，接受不同的機會及可能性。此外，他透露考完DSE後，不知如何選擇大學，麥sir（永不放棄同學會創辦人麥潤壽）教導他做任何事，最重要跟從自己內心，不應太注重學校名聲。

今年17歲林欣彤指，很難得去西班牙，最深刻是回到酒店時可以與麥sir交流有關學業、家庭甚至愛情等話題。她透露DSE成績未如預期理想，無法修讀醫科，但麥sir告訴她條條大路通羅馬，讀任何科目都有其出路，應存開放的心態，故最後選擇理工大學的放射學科。

參觀立法會感新奇 學習寫稿剪片增值自己

今年12歲郭穎珈指，最難忘是參觀立法會，發現座椅只能前後移動，而非左右，後來知道是為保持議廳整齊度，感到很新奇。她指參與「同學仔」後，明白機會是留給有準備的人，亦學習到如何寫稿及剪接視頻，「雖然我哋大個未必係導演，未必係記者，但係我都覺得只要係增值自己多啲啦，去到邊度都會有呢個機會畀我哋。」

今年12歲林𡶐佑指，之前聽過麥sir主持電台節目，很喜歡其搞笑風格，故希望參加其舉辦的活動。他指最深刻的活動是參觀立法會，並看見立法會主席梁君彥下車一幕，「第一眼都認唔到......所以見到佢哋都好開心嘅。」

創辦人：望同學永不放棄 以笑容面對困難

創辦人麥潤壽表示，希望同學們經過「同學會」及「同學仔」活動能夠培養「永不放棄」的態度，作為日後成功的基石。另外，麥 Sir 教導同學們在富裕的環境中，要懂得感恩，珍惜父母的關心和身邊的一切，更要珍惜在同學會中建立的友誼，投身社會工作時互相幫助。

此外，他也鼓勵同學們日後要以笑容面對困難和克服挑戰。他指出他在「慈幼會」的學校中成長，令他秉承慈愛幼小的精神，推動他組織「同學會」和「同學仔」慈愛下一代。