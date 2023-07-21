DSE放榜2023｜新移民學生來港後需留班苦讀英文　獲理大直接取錄

內地新移民學生來港升學，一大難關就是英文程度未必追得上。南區明愛莊月明中學應屆文憑試（DSE 2023）考生施嘉樺於2019年來港升學時，原本打算直接入讀中四，但由於校方擔心他的英文程度，所以安排他入讀中三。性格主動及勤奮的施嘉樺，過去數年花下苦功鑽研英語，並於文憑試中取得最佳6科23分的成績，其中英文考獲第3級，達到大學收生門檻。放榜前他透過教育局學校推薦直接錄取計劃，獲理工大學錄取入讀土地測量相關的學位課程。



南區明愛莊月明中學應屆文憑試（DSE 2023）考生施嘉樺。（林靄怡攝）

入學時需留班 將勤補拙追上英文水平

施嘉樺來自基層家庭，父母均於地盤工作，數年前希望讓他接受更好教育而來港。來港後他申請入讀明愛莊月明中學時，原本打算插班讀中四，但因為英文水平而要入讀中三變相「留班」。路雖然走遠了，但他說值得，因為他的英文水平在該段時間有所進步，亦幫助他融入及適應香港文化。

入學後，施嘉樺感覺自己的英文水平未必比同學差太多，但其他同學不怕出錯積極用英文，所以他會與同學操練英文會語，提升自信心。為了提升英文水平，他分配約一半溫習時間用於英文科，一度令他感到未能兼顧其他科目。文憑試前夕，他每日當自修室開門即前往專心溫習，除了用膳外一直用功，直至自修室關門為止。

施嘉樺在學習方面十分用功，時常都會到學校圖書館溫習。（林靄怡攝）

學習英文需每日累積 任教老師讚主動、勤力

溫習英文時，他會專注學習文法及記生字，認為效果比做歷屆試題好。他亦聽從老師建議，將錯處記下複習，及後在文憑試更遇上曾被老師指為嚴重的錯誤，由於印象深刻，所以能夠完成題目。他以書本《原子習慣》為例，說成果需要每天積累，「其實英文都係一啲需要每日累積一啲，只需要一啲，但係可能到咗高中3年之後，你嘅英文就好有進步」。

吳家雯老師（右）是施嘉樺（左）的英文老師，吳老師認為，施嘉樺主動及勤力的性格，在很大程度上幫助他取得英文科的進步。（林靄怡攝）

吳家雯老師是施嘉樺的英文科老師，她說施嘉樺申請入讀時曾擔心他的英文水平未達中三學生水準，不過他十分勤力，會額外交英文功課、主動參加英文活動，所以進步很大。文憑試前夕，他經常將完成的歷屆試題交給老師批改，又主動找不同的英文老師練習英文會話。吳老師認為，施嘉樺主動及勤力的性格，很大程度上幫助他取得英文科的進步。

陳俊明老師（右）任教施嘉樺（左）的數學科，陳老師說他在參賽後更願意去探究相關知識，成績亦有所增長。（林靄怡攝）

相比英文科，施嘉樺數學科表現較突出。數學科老師陳俊明表示，他不時代表學校參加數學比賽，因為他上課時表現積極，又會主動學習，值得給予機會，而他參賽後更願意去探究相關知識，成績有所增長。

獲理大直接取錄 曾坦忑是否要接受

施嘉樺最終在文憑試考獲英文科第3級，整體成績達到大學收生一般最低要求。雖然他在放榜前已獲理大空間數據科學及智慧城市（榮譽）理學士組合課程（土地測量及地理資訊學）取錄，但「始終都係讀書，當然希望自己成績好一啲」，「Touch wood炒咗都會傷心，但係萬幸嘅係都達到預定嘅成績」。

他說在獲理大直接取錄後，曾一度猶豫是否接受，因為該科收生分數不算高，「驚自己蝕咗底」。不過經考慮後認為，不應由成績決定升學選擇，「就算考到醫科都好，但自己冇興趣，可能喺未來工作上都做得唔開心」。他指香港未來有大量基建項目，對測量界前景有信心，希望能夠發展土地測量界的創新科技。