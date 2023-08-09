JUPAS放榜｜339DSE尖子讀醫中大佔6成　港大聯招取錄45%低於承諾

【JUPAS/ DSE文憑試/大學聯招結果/ 放榜/ 狀元/ 八大取錄】大學聯招（JUPAS）今日放榜，兩大醫學院合共取錄339名文憑試尖子學生，聯招收生人數比例與去年相若。中大醫學院發新聞稿指，經聯招取錄207位學生，佔醫科學額比例為70%，與去年相若；按此計算，港大醫學院經聯招取錄132位學生，佔醫科學額比例為45%，比去年升一個百分點，但是連續第八年未達75%學額經聯招取錄的承諾。



兩大醫學院合合共取錄339名文憑試尖子學生，聯招收生人數比例與去年相若，中大醫學院

港大醫科課程聯招取錄率45% 連續八年低於承諾

兩間醫學院23/24學年的醫科學額分別是295個，中大醫學院經聯招取錄207名文憑試生，佔比為70%；經非聯招取錄88名國際文憑（IB）等考生，比例為30%，比例與過去數年相若。

港大醫學院曾承諾每年75%學額經聯招取錄，按中大數據計算，下學年經聯招取錄132位學生，佔學額比例為45%，比去年升一個百分點，惟連續第八年未達承諾目標。港大醫學院院長劉澤星5月受訪時回應指，無可能永遠堅持75%目標，但強調有八至九成學生是本地生。

中大：入讀尖子逾八成選讀醫科

至於醫科收生成績方面，中大指，以文憑試最佳六科成績，5**等於8.5分、5*等於7分、5等於5.5分換算， 全港考獲七科46分或以上報讀醫科的考生中，近70%選擇入讀中大醫學院；最低收生分數為40.5分，最高收生分數為51分，而環球醫學連續十年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

而以最佳五科成績及考獲5**、5*等級之數目計算，全港首一百名尖子中，逾五成獲中大取錄，當中逾八成入讀醫科。

中大醫學院院長陳家亮表示，十分高興入讀中大醫科的考生成績繼續保持極高水平，透過聯招的收生比例也維持在70%，反映中大醫學院的教研質素繼續受學界、家長及社會的歡迎和認同。

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