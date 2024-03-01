DSE內地考場｜涉兩港人子弟校報名費$1980　較本地自修生貴兩倍半

兩所內地港人子弟學校包括深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，去年9月獲接納為中學文憑試「與考學校」，今年開設內地考場。考評局今日(1日)宣布今屆文憑試內地考場的報名費為1980元。本地學校考生報考文憑試毋須繳付報名費，但需繳付各科目的考試費，而本地自修生的報名費則為550元。



深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校約110人報考

深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，去年9月獲接納為中學文憑試「與考學校」，兩校已保送約110名中六合資格正讀生，以學校考生身分，報考今年的文憑試，今年開設內地考場。考評局今日宣佈，今屆文憑試內地考場的報名費為1980元。

考評局將確保兩地考場運作均達一致國際水平

兩間「與考學校」原計劃今年設內地考場，但1月初公布將物色適合的本港試場，讓兩校學生來港考試，並解釋內地試場涉周詳籌劃和多方配合，包括試卷運送、保安事宜等。至上月，內地試場進展突然有轉機，稱今屆文憑試可設內地考場，已預演試卷運送和安全措施，屆時會安排設GPS系統的押送車運送試卷，考場又會設立保密室放置試卷，由保安駐守，試場亦會由本港有經驗老師擔任試場主任等，確保兩地考場運作均達一致國際水平。