Biohazard Re:2 簡評：怕喪警暗角偷襲　向「一刀走天涯」說再見

GEME
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《BH2》是我童年最喜歡的遊戲，本來以為今次（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2）重玩這款再熟悉不過的經典作，不會再感到驚嚇，起碼不像《BH7》般被嚇到，但玩過後才發現自己錯了，這重製版非常用心地在光暗與聲音效果兩部份帶出極端驚嚇，令晚上一個人遊玩的我膽戰心驚，步步為營。

電筒照田雞　最怕喪警暗角匿藏

先說光影部份，主角手執的電筒，強烈光暗效果令玩家視野變得非常狹窄，要不斷左顧右盼，像照田雞般照到警局滿地屍骸，既擔心不知哪條死屍會突然復活咬你小腿，又擔心有喪屍警察鬼鬼祟祟從暗角匿藏然後飛撲出來噬咬你。《Re:2》採用的「實際混合明暗」（Real Mix of Dark and bright）技術果然絕非浪得虛名。
 

相信大家在玩《Biohazard Re:2》時都經常被死屍翻生咬一口。

喪屍聲加現場環境聲成驚嚇源頭

聲音效果方面我認為是《BH》系列最出色的一次，也是今作最攞命的驚嚇元素。喪屍聲音配得很震撼，是一種夾集野獸憤怒與饑餓的吼叫，製作組刻意弄得似遠還近，令你不知喪屍方向、從何而來……實不相暪我被嚇至要將聲量調低才可繼續遊戲。聲音效果另一非常出色的是現場環境聲，不管是走過木板還是從破落窗戶吹來強風都令人不寒而慄，最有趣是連手掣的揚聲器也會忽然發聲（雖然未必是想嚇人但我確實被嚇到了，順帶一提手掣還會隨角色狀態變色，好盞鬼！）。我只是用電視兩聲道發聲，很難想像如果用headphone又或7.1聲道進行遊戲會是什麼光景。
 

光影效果外，遊戲做得最好是聲音！

被喪屍強暴的「#metoo」感

畫面方面，相比21年前的「立體角色在2D場景走動」現在真正的全立體場景，在比例上3D化後的空間和路徑寬闊了，但不代表喪屍更容易避開，因為喪屍的攻擊判定範圍同樣增加，當牠們衝向你噬咬時的動感逼力也製作得非常好，令人感到很煩擾很想推開牠，但因為這一集如果沒有刀仔和炸彈時，還是會被推倒地上，今玩家有強烈「#metoo」感。此外，CG過場動畫製作得非常精細，分鏡電影感十足，只是每當角色說話時不管是Leon還是Clarie上顎兩組肌肉總會向上揚，就像喪屍狗發惡時的樣子，也像發哥不斷重複「我大聲講嘢並唔代表我無禮貌！Sir！」不過想深一層要在Raccoon City逃出生天，好勇鬥狠、表情兇狠也是理所當然的。
 

這一集基本上沒有埋身肉搏技能，給喪屍撲倒就只能好好「享受」。

向「一刀走天涯」說再見

道具方面，《Re:2》保留過往《BH1》、《BH2》的特色，就是不會給與充足彈藥，令以往的那種「一旦用完子彈便求助無援要Load Save」的危機感重現。以前正是因《BH》令到我日後玩甚麼都捨不得用武器子彈等珍貴道具，是《BH2》讓我養成知慳識憸的美德。這種「有貨唔射」的思考套路，相信今時今日喜歡玩《COD》、《PUBG》的年輕玩家難以明白。另外，軍刀成為了消耗品這個改動非常不俗，當斬擊喪屍時會扣耐久度，地圖上有其他地方可補充，也增加了一刀解圍的功能，但又同時要殺掉喪屍才可回收，玩家既可感受從前那種「用刀幫喪屍批皮」的爽快，又沒有了「一刀走天涯」那種one coin finish令遊戲失衡。軍刀的改動增加娛樂性，也更貼近現實。跟人世間一樣，無一事物（武器）是可以直到永遠的。
 

如何慳住用道具是《Biohazard》舊作的重點。

伙頭仔與拉昆布市

最後是些鎖碎感受：以前香港遊戲雜誌一直都把Raccoon City意譯為「浣熊市」（印象中電影也是），現在忽然間音譯「拉昆布市」有點不習慣，腦海中不斷響起「嘩～伙頭仔昆布佢廚藝頂瓜瓜～」；演Claire的女模特兒Jordan McEwen真的很索，大家快點add她ig（傳送門：www.instagram.com/jordan.mcewen），加上靚絕CG令她表情豐富，看過場動畫時甚至讓人感到Leon跟Clarie好像多了一層曖昧，而Leon的真命天女明明是「林漪娸」Ada Wong……
 

Jordan McEwen因為此作一炮而紅。

後記：keep住驚，好有Feel！

總結一句，相比《BH7》「回歸恐怖」原點，《Re:2》是更進一步的「回歸喪屍」原點，讓大家重新感受喪屍所帶來的震攝驚嚇。這一點說來輕鬆但能夠成功來得不易，畢竟我們在這二十年間都已經玩過了無數喪屍遊戲，看過了數百套喪屍電影。因此《Re:2》的厲害之處，是明明你已經進入過這份驚嚇、有了既視感但依然可以「keep住驚」，甚至比以前更驚，令我們這群21年前玩過的老人家覺得「好有Feel」！

《BH2》幾乎是我這麼多年來唯一一款會玩兩次以上的遊戲，當年跟一位摯友一起玩，沒錯，明明是單機遊戲但也會窩在同一空間，兩個人痴痴呆呆坐在一起輪流玩的年代。很想藉著《Re:2》相約他一起重新回味，可惜現實環境已經不容許。如果你也有類近的經歷，不妨也相約當年一起打機的戰友一同再次走進Raccoon City、一同感受當年的驚嚇。

Ada一出場的黑超大媽造型實在……

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