GAME BOY誕生30周年　美國隊長同黑寡婦都話童年回憶返晒來！

任天堂最受歡迎家用機之一，陪伴不少資深玩家成長的GAME BOY，即將迎來30歲壽辰。這部輕巧、廉價的手提機系列，全球賣出近一億二千萬部，由最元祖的黑白熒幕，轉到可同時顯示56色的COLOR版本，筆者現為大家回顧相關硬件及歷史。

橫井軍平設計GAME BOY

GAME BOY不算是手提遊戲機的始祖，因為任天堂早在1980年4月開始，已經進軍手提機市場，推出GAME ＆ WATCH系列，不過它們只收錄一款遊戲，畫面及玩法較為簡單，放在衫袋、手袋裡，間中拿出來玩玩消磨時間算是不俗。順帶一提，全球首部手提遊戲機，是1976年由美國玩具大廠MATTEL推出的MATTEL AUTO RACE。

任天堂在80年代推出GAME ＆ WATCH系列，當中雙螢幕設計，成為日後NDS、3DS的藍本﹝網上圖片﹞

在80年代，當時任天堂開發部長橫井軍平，曾開發GAME ＆ WATCH、紅白機（包括「十字鈕」方向鍵）及GAMEBOY，為電玩業界發展貢獻良多，當時正值電子計數機的高峰期，CASIO與SHARP之間競爭激烈，甚至爆發減價戰，令半導體及液晶顯示屏求過於供，生產過剩而成本下跌。據知橫井在1979年上班期間，看到有乘客拿起計數機按來按去，他認為手提機市場有發展空間，繼而設計G＆W系列產品，備受全球玩家歡迎。到了1989年4月21日，任天堂在日本首度推出日版GAMBOY，四個月後推出美版，而本港行貨在1994年才登場。

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GAME BOY發展了30年的主機陣容，大家又擁有哪一部？

GAME GEAR及PCE GT不敵GB

相比起G＆W，GB最大特點就是「換ROM盒帶」及加入通信對戰，任天堂在GB發售當天推出四款護航遊戲，分別是《SUPER MARIO LAND》、《役滿麻雀》、《棒球》及《ALLEYWAY》，而殺手作品《TETRIS 俄羅斯方塊》在同年6月發售，隨即掀起熱潮！在GB推出後，對手SEGA及NEC亦加入手提機市場，其中SEGA的GAME GEAR在翌年推出，標榜「彩色螢幕」，但無法打贏GB，原因是當時液晶熒幕技術未算成熟，GG最大問題是耗電過量，持續遊玩時間短，玩兩三小時就耗盡電池，別忘記當年沒鋰電池、流動充電器，反觀GB只顯示黑白，可持續遊玩逾30小時！另一問題是售價，GAME GEAR推出初期售價是19800日圓，NEC旗下PC ENGINE GT賣「天價」44800日圓，而GB僅售12500日圓，明顯比對手便宜得多。

SEGA GAME GEAR耗電量驚人、售價較高而敗給GB﹝網上圖片﹞

GAME BOY除了輕便、續航時間長外，另一優點是「硬淨」。1991年爆發波斯灣戰爭，美軍在科威特擊退伊拉克軍隊，當中有美軍軍營被炮彈擊中，之後軍方發現有一部外殼燒焦，但運作正常的GAMEBOY，可見GB膠質外殼相當堅硬，相信任天堂是考慮玩家以小朋友為主，為免他們跌壞GB而加強外殼用料。至於這部「戰場GB」一直存放在任天堂的紐約旗艦店內。

波斯灣戰爭中被炸的GB竟然可正常運作﹝網上圖片﹞

說到GB型號，「黑白版」在1989年4月推出，其首個加強版「GB POCKET」在1996年7月推出，相比目前電子產品幾乎每隔一兩年出新款，兩個GB版本相差達7年。POCKET特點是更輕巧，其體積是黑白版的六成，售價減至6800日圓，被視為吸引女性的新款；1998年4月，內置有機EL燈的GAME BOY LIGHT登場，其外觀跟GBP大致相近，但螢幕就加入背光，若玩家的環境較黑，例如好多小朋友睡覺前偷偷玩，加入背光就看得清楚，不過這版本僅在日本出售，不算暢銷，箇中原因之一是1998年正值PLAYSTATION黃金時代，雖說玩家當時沒想過在手提機同樣玩到《FF VII》、《BIOHAZARD 2》，但亦期望手提機能夠有重大改革，而不是停留在「黑白」時代。

GAME BOY走進彩色世界

在GAME BOY LIGHT推出僅半年後，任天堂1998年10月推出機能明顯強化的GAME BOY COLOR，採用新款TFT液晶熒幕，可顯示32768種顏色（同時顯示最多56隻色），不少遊戲廠商為GBC推出獨佔遊戲，而GBC具備向下兼容特性，就算玩回GB舊遊戲都有顏色顯示。雖然GBC的整體性能沒有太大改變，同樣是8-BIT手提機，但它的遊戲陣容豐富，因此輕易擊敗較高階的16-BIT手提機，包括BANDAI的WONDERSWAN及SNK的NEOGEO POCKET。至於「真正升呢」的後繼機GAME BOY ADVANCE在2001年3月推出，GB系列由1989年首度推出，到2003年正式停產，生命期長達14年！順帶一提，俄羅斯已故太空人謝列布羅夫，1993年曾帶同GB乘坐聯合號太空船，飛往和平號太空站，他的GB成為「首部上太空的GAME BOY」，到了2011年在紐約拍賣，賣出價為1200美元，不算太高。



提到GB當然少不了《POKEMON》，任天堂曾推出「比卡超」限定版GB COLOR﹝網上圖片﹞

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部分政客、藝人亦是GB玩家，其中美國前國務卿希拉莉，1993年在美國乘搭專機期間，就拿著黑白GB遊玩。1995年，美國演員金美倫戴雅絲拿著GB拍照，而大家熟悉的郭富城及葛民輝，曾為任天堂拍攝行貨GB廣告。喜歡打機的鄭伊健在2013年接受訪問，提到自己有齊手提機，因為他出外工作多，喜歡在戶外打機。



「變形俠醫」麥克雷法路在Twitter公開片場幕後照片，看到「美國隊長」基斯伊雲斯與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜，用元祖GB玩連線對戰，這正是90年代的對戰玩法，沒有WIFI要插住條線好有回憶呀！（Mark Ruffalo Twitter截圖）

下一回，筆者會繼續跟大家回顧GAME BOY，聚焦討論軟件及周邊產品，特別是全球大熱的《POKEMON》系列。

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