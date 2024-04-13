巴黎奧運．三人籃球︱港男隊憾負勁旅出局　球員望設職業隊助發展

巴黎奧運三人籃球資格賽香港站，香港隊在男、女子組各錄得三戰全敗出局，男將楊瑞鴻認為港隊可建立三人籃球職業隊，把球隊跟五人籃球完全分拆，或有助長遠發展。



巴黎奧運三人籃球資格賽首站在香港上演，決出男、女子組各一張入場券，香港男子隊昨日對奧地利先輸一場，今日再鬥賽事頭號種子荷蘭，首三分鐘僅落後1：2，就連主持也明言，甚少看見荷蘭在這階段仍只得兩分落袋。

楊睿騏在對荷蘭時頻頻上籃得分。（袁志浩攝）

港隊之後在全場高呼「We are Hong Kong」下，一直咬緊比分，逼得荷蘭犯錯，而楊睿騏也多次勇敢挑戰對手、剷入籃底取分，避免荷蘭輕鬆獲得21分完賽。然而港隊尾段力下降，終輸10：17。

港隊最後一場對世界排名第10的瑞士，眾球員大灑「兩分雨」，加上徐遠征3次入樽，四度追平至15：15，結果僅輸19：21，遺憾下無緣出線，仍獲全場球迷以掌聲送別。

港隊最後一場表現出色，獲球迷報以熱烈掌聲。（袁志浩攝）

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「輸自己。」楊睿騏在鬥荷蘭後，一邊步出賽場，一邊抱着頭道。

他認為隊友場上對彼此充滿信心，可惜後段「捱不住」，「一直都想證明我們與歐洲球隊，分數是可以打得這裡近，令外界關注我們每一年都可以進步。」他除了感謝主場擁躉打氣，也指出球隊為比賽放入了很多心思，「24小時不斷想着比賽，第一場完結後立即分析，其他國家也給我們意見，球員都很開放、接受新事物。」

楊瑞鴻希望多嘗試往三人籃球方向發展。（袁志浩攝）

楊瑞鴻登官方IG 望港設三人籃球職業隊

首日對奧地利時貢獻全隊最高5分的楊瑞鴻，該仗中段一次「Ankle break」後跳射兩分波得手，片段獲FIBA 3X3官方社交帳號轉載。他雖對此感到興奮，但在僅負瑞士後卻有點懊惱，「好可惜，香港已很長時間沒有在大賽贏波，今場打落是最有機會做到的，大家發揮得好好。」

他認為港隊跟對手實力差距不如想像中大，「並非『無得打』，世界級球隊戰術充足，我們卻心急，學習到耐性很重要，而防守部署也往往到中段就開始跟不上對方節奏，被拉開分數。」

楊瑞鴻主要打五人籃球為主，近年轉打三人籃球，參與過僅3至4個大賽，他表示在兩項比賽間游走，調整比賽節奏正是最困難，「（三人籃球）攻守轉換比五人快很多，防守要很有針對性；體能也會比較辛苦，只能靠每個死球去都換人休息。」

楊瑞鴻代表港隊出戰三人籃球奧運資格賽。（袁志浩攝）

他認為自己對抗性不足，三人籃球可發揮其靈活的優勢，「我適合在外圍射兩分波（即五人籃球的三分球），因為一球等於對方入兩球一分波，我也比較擅長。」

現時雙線發展的他自認風格偏向三人籃球，若兩者比賽、集訓不撞期，希望嘗試更多往三人的方向發展。「始終三人籃球，香港能更接近奧運資格。其他國家或地區，都會把五人及三人籃球拆開去訓練，因為兩者真的很不同，如果香港可以更有規劃，或組一支三人籃球職業隊、恆常地比賽，相信會對未來發展有很大影響。」

香港女子隊在完成所有賽事後，向四面台的觀察鞠躬致謝。（袁志浩攝）

女子組方面，昨日在分組賽錄得兩敗的港隊，今日遇上另一勁敵波蘭，最終力戰輸7：17，正式宣告小組包尾出局。

另外，港台電視32將在比賽期間、每日由下午3時30分開始，全程獨家直播各場戰況。當中焦點賽事如下：

4月14日 （日）

男子、女子準決賽及決賽



*賽事及比賽時間以大會公布為準

