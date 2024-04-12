巴黎奧運．三人籃球︱香港女隊主場打士氣波　李祉均：要打出態度

巴黎奧運三人籃球資格賽第一站在香港上演，香港女子隊首日主場出戰，獲得親朋好友與不少球迷支持，縱然暫時錄得兩戰全敗，仍感觸良多。



今屆巴黎奥運3X3籃球男、女子組各有8個參賽名額，男子組已由主辦國法國、美國與塞爾維亞拿下3席，美、法與中國則在女子組率先晉級。

餘下席位將由三站奧運資格賽決出，在香港上演的第一站，男、女子組冠軍將直入奧運。擁主場優勢的港隊會與另外7個國家或地區爭奪入場券，8隊分兩組打單循環，小組首兩名出線淘汰賽，再交叉對壘決出冠軍。

巴黎奧運三人籃球資格賽首站在香港上演。（袁志浩攝）

香港女子隊成員：左起馬丹鳳、李祉均、唐曉蕾及陳偉萍。（袁志浩攝）

港女子隊首日兩戰全敗

香港女子隊派李祉均、陳偉萍、唐曉蕾及馬丹鳳出戰，跟匈牙利、波蘭與埃及同組，周五首場面對頭號種子、世界排名第五的匈牙利，由李祉均「開齋」，首一分半鐘仍領先1：0，但之後被匈牙利連取多分，中段更累積8次犯規，比數逐漸被拉開，雖然陳偉萍、唐曉蕾及馬丹鳳均輪流得分，仍輸7：21。

李祉均首場分組賽表現活躍，但只斬穫一分。（袁志浩攝）

港隊第二仗面對五號種子埃及，即使世界排名比對方低70位，仍打出拚勁，早段比分咬緊，多次防守成功，更一度由李祉均中距離跳投，追至7：7。縱然之後又被拉開5分差距，但李祉均上籃兼搏得犯規，一口氣追至11：13，可惜尾段不繼，終輸12：19，暫兩戰全敗，出線機會十分渺茫。

李祉均助港隊一度追平埃及。（袁志浩攝）

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李祉均獲好友自製燈牌打氣。（袁志浩攝）

港隊乘主場氣勢打士氣波 李祉均：有屋企的感覺

雖然港隊比賽期間觀眾席僅得六至七成滿，但在主持帶領下，主場球迷仍不斷報以掌聲及歡呼聲，有球迷更主力高呼「Defence」，並在對手射罰球時幫忙發出噓聲；而李祉均就獲好友自製燈牌打氣，馬丹鳳就有姐姐、香港女足成員馬澤純與家人街撐場。唐曉蕾指今次是她參與過最大型的比賽，「本身因為主場有點壓力，但一踏足球場，聽到歡呼聲很振奮，這種經驗很難得。」

李祉均媽媽入場支持，對於在主場看見女兒出戰大賽感到十分開心。（袁志浩攝）

效力中國女子籃球聯賽（WCBA）球隊天津冠嵐的李祉均，就獲雙親到場支持。她坦言早前在內地打波，疫情期間曾連續兩年多無法跟家人見面，僅透過視訊與對方聯絡，因此比賽時特別有動力，「很久沒有在香港比賽，自大專後很少在香港感受這氣氛，（家人入場）令我們有一種並非身處異鄉的感覺，更加有家的感覺，更落力、搏命。」

她表示第二仗早預計會跟對手實力較近，所以希望打出精彩表現，報答主場球迷，「三打三特別攰，（有球迷吶喊）對我們意志力跟士氣都很重要。」

李祉均笑言媽媽對自己「好照顧」，更煲湯慰勞自己，「回到家就『港孩』。」身旁的李媽媽有點害羞，表示女兒在內地效力，只能待她到中山比賽，才有機會北上觀戰，「其他地方太遠了，今次看到她在主場參與大賽，好開心。」說畢即忍不住撫摸女兒的臉頰。

唐曉蕾表示港隊已盡力一戰。（袁志浩攝）

「三打三沒有一定的贏或輸 最重要打出態度」

李祉均透露，港隊過去較多參與亞洲賽，全球性比賽經驗較少，「對手比亞洲賽的球隊變向更靈活，最重要是打出自己的態度，讓大家看見我們好努力去進步。」

首仗獨得4分唐曉蕾表示，港隊自信世界排名低，因此賽前目標是盡量不讓對手取得21分直接「End game」，雖然最終無法達成，但坦言已盡力。「跟對手的對抗性已經差好遠，她們最高的球員（Beatrice Mompremier、1.93米）是打WMBA的，只能盡量孭位、讓她不容易拿波。」

她表示經過（3月底）亞洲盃，隊友們逐漸熟悉彼此走位與打法，今次比賽在進攻防守上更順暢，「三打三（籃球）沒有哪一隊一定贏或一定輸，我們有了這些經驗，會變得更好。」

香港男子隊首日不敵奧地利。（袁志浩攝）

男子組方面，港隊首日先鬥奧地利，雖然早段在主場氣勢下與敵軍打得緊湊，但最終仍輸10：21，明日會遇上荷蘭及瑞士，繼續爭取出線資格。

另外，港台電視32將在比賽期間、每日由下午3時30分開始，全程獨家直播各場戰況。當中焦點賽事如下：

4月13日 （六）

男子、女子單循環賽：

6：35pm 荷蘭 對 香港 （男子組）

8：00pm 波蘭 對 香港 （女子組）

8：50pm 香港 對 瑞士 （男子組）



4月14日 （日）

男子、女子準決賽及決賽



*賽事及比賽時間以大會公布為準

