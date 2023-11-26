FIBA 3X3｜學界球員初嚐正規三人籃球賽　李琪：適合香港發展

近年學界三人籃球賽愈發頻繁，為「3X3」發展開了個頭。

周日（26日）於FIBA 3X3 世界巡迴賽香港站，維園搭建的國際場上，上演2場學界邀請賽，基督教香港信義會信義中學以15：13擊敗嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學，取得學界邀請賽冠軍。



「你們領先中，不用急⋯⋯」觀眾席傳出一把熟悉的聲音，正是信義中學老師兼港將李琪的提點。皆因信義中學在射手陳泯齊「着火」，射入多球兩分球下，一度領先5分，卻未有調整節奏，不斷外投，反被可譽中學抓下籃板追分。

信義中學男籃在港將李琪帶隊下奪冠。（張倩儀攝）

李琪從觀眾席上大叫。（張倩儀攝）

雖然不知道李琪的提點，有否傳到學生耳中，但信義中學球員多次溝通，最後打回自己節奏，守住2分優勢到最後，並以15：13勝出；女子組則有浸信會永隆中學以11：5擊敗英華女學校。

雖然學界近年常規地舉辦學界三人籃球馬拉松，但賽事未「跟足」球例，仍容許教練在場指導，因此今次可算是初嚐「正規」三人賽。賽後今場信義的贏球功臣陳泯齊笑言，沒有教練，讓球隊也有變化：「平時有教練，在我們亂的時候幫我們分析，今次只靠我們自己推斷，溝通上多了。」

贏球功臣陳泯齊。（張倩儀攝）

此外對平日在一般街場作賽的學生球員而言，能踏足國際規格球場，是一次難忘體驗，「（和平日的賽事）分別在有直播，加上在這麼大型的球場舉辦，是新鮮的體驗。」

完場後，李琪手抱兒子，一邊和學生檢討，指已比自己想像中好：「第一次在不能在場邊指導下比賽，無論技術及心態，都已經比我預期中好。」阿琪笑指雖然過程稍有「蝦碌」，但一切盡是經驗。

陳泯齊雖然身型沒有優勢，但射術制勝。（張倩儀攝）

中學生於國際舞台表現也不輸蝕。（張倩儀攝）

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多年來，學界僅限於五人籃球，但三人和五人無疑是兩個世界——打法、練法也不盡相同，他指只要有方向發展，三人的成績或會比五人更易突圍：「五人賽在國際賽場，也只可能贏到一、兩場，由於沒有歸化球員，難上前列。」

另外，對於身形的要求，三人賽也較五人低，阿琪坦言今場可見，身形矮小的球員，只要有射術、速度，也可以在三人場上立足：「三人賽適合香港發展，蒙古也僅用了10年就打上世界舞台，你看近年發展的台灣就贏亞運， 香港球員身體質素也不會比台灣差。」

女子組則有浸信會永隆中學以11：5擊敗英華女學校。（張倩儀攝）

今站冠軍則由阿姆斯特丹隊以21：17力克立陶宛隊，成功捧盃。（張倩儀攝）

+ 3

FIBA 3X3 世界巡迴賽香港站，香港代表「Wu Kai Sha」於首日小組賽中，以18：15擊敗波多里察，卻以13：19不敵沙特阿拉伯吉達隊，終以一勝一負無緣出線。今站冠軍則由阿姆斯特丹隊以21：17力克立陶宛隊，成功捧盃。