【NBA】速龍名宿　大力老鼠Damon Stoudamire　不足6呎的指揮官

現在，很多人一聽到亞利桑那大學就會聯想到得分能力強大的小個子球員。更是NBA有名的控衛生產搖籃。Mike Bibby、Gilbert Arenas、Jason Terry等等都是著名校友……但這是從何開始？ 文：尼可拉斯／運動視界

在1995年，聯盟在加拿大成立了兩支球隊。其中，在多倫多的速龍隊用了隊史第一個樂透籤，選擇了來自亞利桑那大學的史杜達米亞（Damon Stoudamire）。從大二開始升上正選後，Stoudamire展現了他難以阻擋的進攻能力。場均22.8分4.3籃板7.3助攻1.7抄截，是他大學最後一年的成績，而他還能以46.5%的命中率、場均射入近4球三分球。雖然身材不突出，優異的大學生涯讓速龍隊用了手中的第七順位挑走了他。於是，Stoudamire成為了速龍隊史第一名球員。

矮個子球員在場上要生存通常具備三大要素。 速度、刁鑽、外線。

Damon Stoudamire是速龍隊史首個pick，效力三季，每季場均最少19分。（資料圖片）

Damon Stoudamire曾效力NBA球隊（按圖放大）

其球風給人的印象就好像手臂上的刺青一樣，Stoudamire像極了卡通影片裏的太空飛鼠（編按︰他於香港花名是大力老鼠）。在賽場上，雖然沒有特別突出的彈性和爆發力，但他有着令人眼花撩亂的控球技巧、各種高難度的急停出手、不手軟的遠距離三分、還有難以捉摸的上籃節奏。除了強烈的攻擊欲望和旺盛的得分火力外，身為場上的指揮官Stoudamire可沒忘了他的本份。球場上空間感和靈活度相當好的他，傳球視野相當廣闊，切入後巧妙的分球同樣令對手難以設防。

其球風給人的印象就好像手臂上的刺青一樣，Stoudamire像極了卡通影片的太空飛鼠。（運動視界提供）

NBA總決賽速龍VS勇士直播賽程（按圖放大）

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第一年打NBA的Stoudamire就展現了不同於其他新秀控衛的成熟風格。整季下來場均19分4籃板9.3助攻1.4抄截還有近四成的三分命中率，擊敗了Michael Finley、Jerry Stackhouse、Kevin Garnett等人獲選了年度最佳新秀。史上最矮的年度最佳新秀（NBA Rookie of the Year Award）。當時擔任速龍總管的Isiah Thomas還親自把獎項頒給這位打球風格跟自己極為相似的後輩。而Stoudamire在新人球季有一個創舉最令人津津樂道。在11月底對超音速的比賽，在如日中天的Gary Payton面前，Stoudamire砍下20分12籃板11助攻的大三元，帶領速龍擊敗西岸第一的超音速，完全令年度最佳防守球員Payton臉上無光……Stoudamire也成為了有史以來取得大三元最矮小的球員。

Damon Stoudamire曾助速龍擊敗佐敦在陣的公牛。（資料圖片）

曾兩度擊敗公牛

到了季末，已經無緣季後賽的暴龍隊在主場迎戰當年幾近無敵的芝加哥公牛。面對Pippen、Jordan、Steve Kerr、Ron Harper的輪流看防，刁鑽的Stoudamire整個晚上滿場飛奔，並且不時投進遠距離三分球... 公牛球員拿他一點辦法都沒有。在比賽剩最後11秒，Stoudamire切入吸引了三人包夾後妙傳給Oliver Miller投進關鍵超前分。最後速龍隊擊敗了當季72勝的無敵公牛，Stoudamire拿到了生涯新高的30分外帶11助攻，完全不遜於Jordan的36分。

雖然速龍隊加入聯盟的第一年只拿下21勝，但他們卻在常規賽擊敗過超音速和公牛這兩支聯盟戰績最好的球隊，也是最後總決賽碰頭的球隊，算是相當了不起的成就。不過這故事還有後續，隔一年的速龍在季初又在主場碰上公牛，結果Stoudamire再度發威，31分6籃板16助攻又一次擊敗公牛，31分則是再次創得分新高。Stoudamire可說是當時的屠牛高手。

也就是在96年，速龍隊選了Marcus Camby。這一內一外的組合也讓眾人對暴龍的未來充滿希望，雖然球季結束依然無緣季後賽，但球隊戰績比前一年進步了10場勝利，擺脫了東區墊底提升了四個名次，這樣的表現也讓人期待新一年的暴龍有展翅高飛的機會。Stoudamire也將自身成績更上一層樓，場均20.2分4.1籃板8.8助攻1.5抄截。完全就是聯盟一級明星控衛的表現。

Damon Stoudamire上籃時間很難捉摸，令對手難以防犯。（資料圖片）

在1998年球季，速龍在拿下開季二連敗後的第一勝後，全隊高興並沒有太久，竟然令人錯愕的一路輸球，17連敗。這讓季前讓人充滿期待的想法狠狠的潑了一盆冷水。那段期間，縱使Stoudamire表現的再出色球隊依然無法贏球，也就是在那段期間Stoudamire開始被貼上個人數據漂亮、領導統御能力不足的標籤。也就是在那段期間Stoudamire開始有了遠走加拿大，回到故鄉打球的想法。

而老天也確實待多倫多不薄，在Stoudamire離隊後的一年就送給了他們另一個巨星。1998的季中，Stoudamire被交易到了拓荒者，如願回到了故鄉波特蘭。但想不到的，這衣錦還鄉是他走霉運的開始。來到陣容更完整、更堅強的拓荒者，終於嚐到了季後賽的滋味，在那支2000年眾星雲集的球隊裏還差一點殺入總決賽，這是他生涯最接近總冠軍的一次。

Damon Stoudamire在拓荒者得分數據下降，曾在場外出現麻煩。（資料圖片）

不過來到波特蘭的Stoudamire已經不再是球隊進攻的第一選擇，甚至只能排在第四、第五... 而他防守上受限身材的劣勢和不足，在速龍時期還能利用自身旺盛的火力來掩蓋住，到了拓荒者卻逐漸變成球場上全隊防線最弱勢的一個點。

除了防守因素之外，Stoudamire需要大量球權、隨心所欲的球風也不被歷任教練Mike Dunleavy和Maurice Cheeks所欣賞。在最後關鍵時刻教練寧可擺上防守較好的Greg Anthony上場、甚至是用Scottie Pippen來打控衛也不信任Stoudamire。

夢想着回鄉打球、為家鄉帶來榮耀... 這一切都和他當初所想的不一樣。在球隊戰績還算好時還能勉強相安無事，但慢慢的，多年的爭冠失利球隊也逐漸走下坡了 。也就是在這時Stoudamire開始染上惡習。和教練不時爭執、吸食大麻、酒駕... 還曾傳出販毒。那幾年正是波特蘭被戲稱為監獄者隊（Jail Blazers）的時期。

拓荒者在1999及2000年兩度殺入西岸決賽，分別以場數0︰4負馬刺及3︰4負湖人。（資料圖片）

Damon Stoudamire單場怒轟54分片段

在被交易到曼菲斯後，Stoudamire已經是個33歲的老將了。力圖振作的他卻無奈因傷整季報銷，回到球場後，傷勢加上逐漸增長的年紀，Stoudamire也漸漸失去了以往快速的突破切入。在08年季中來到衛冕軍馬刺隊尋求奪冠機會，而此時的他只是個場均3.4分1.7助攻的替補後衛... 無奈西區冠軍賽還是輸給了他八年前的老對手湖人隊，球季結束後Stoudamire選擇退休。

不少人將現在波士頓的Isaiah Thomas比做Iverson。但比起Iverson，不論身材和打法神韻... Thomas都更像是速龍時期的Stoudamire。說來也是巧合，和Stoudamire相像的兩名球員都叫Thomas（全名讀法也都一樣），一個是活塞刺客、一個是塞爾特人刺客。退休後的Stoudamire曾試圖回到母校亞利桑那大學任教，現在則是在太平洋大學擔任教練，戰績普普通通。

Damon Stoudamire現在任教University of the Pacific。（資料圖片）

在2015年速龍隊慶祝創隊20週年時，一場迎戰黃鋒隊的主場比賽裏，球隊也邀請了隊史一些知名的球星來到多倫多，Stoudamire在第一節休息期間被現場主持人和大螢幕介紹時，獲得久久的掌聲。雖然只是短短三年不到的時間，但多倫多的球迷依然沒有忘記這位曾經的指揮官。5呎10吋170磅的身材，一個看上去身材非常平凡的球員，雖然生涯始終無緣明星賽、也從未拿過總冠軍，但靠着路人般親切的身材加上瘋狂的得分火力，在當時照樣得到眾多球迷的喜愛。這就是大力飛鼠，Damon Stoudamire。生涯場均數據：13.4分3.5籃板6.1助攻1.1抄截。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：籃球場上的毀滅者：Danny Fortson】

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