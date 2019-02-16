【學界精英賽】超齡主力也技癢　漢華的另類「Bench Warmer」

「跑得慢翁sir說：『我媽捧着西瓜都跑得快過你』，哈哈哈，還有我們傳球出界時，『你見到你太嫲呀？』。」劉君彤說。 笑聲很快就决堤，憶述教練翁金驊的「金句」時，她們笑得「見牙唔見眼」，但我想當時她倆被罵，應該怕得要命吧。訪問時，背後是正在為精英賽而備戰練球的漢華女籃，而此刻的周敏和劉君彤，卻可以坐在邊場談笑風生，一個「剷爆」籃下，一個射到「着火」，兩個殺傷的極強的小前鋒拼在一起，竟然是笑到說不出話來，場外終於可以做回傻裡傻氣的小女生。

「咔嚓，咔嚓」接下來的就是「哈哈哈哈」，連照片沒能安份拍一張。笑得面紅耳赤，要不然就是忍笑忍得面貌扭曲。攝影同事都忍不住笑說：「你們先冷靜一下。」

一年前的學界精英籃球賽4強，漢華不敵青年會中學落入季軍戰，當時也是周敏和劉君彤最後一年學界。（資料圖片／林若勤攝）

過去幾年，精英賽走過修頓，也到過麥花臣，今年的新伊館可是全港球員都趨之若騖，她們兩個也一樣，現在不打不知道什麼時候可以打。（資料圖片／林若勤攝）

「超齡」的主力

身穿粉紫色恤衫和格子絨裙的漢華中學校服，坐在木長櫈上不時轉頭往後看，從球員變成觀眾，大概沒有想過精英賽的訪問也有她們的份兒。今年學界是「千禧寶寶」的世界，99年出生的周敏和劉君彤雖然仍未畢業，卻只能淪為場邊的「局外人」；連續兩個大賽都未見身影，還觀眾不禁問一句：「周敏和阿Pam（劉君彤）畢業了嗎？」

「很多人問為什麼今年不能打，有時候我都不知道怎樣回答。」周敏常說。

練球途中兩人還未換衣服，如果是以前，在精英賽前這種非常時期大概就「狗血淋頭」了吧。還笑？有種「光環」叫做我不是球員，有好也有不好。（李澤彤攝）

當有人問：「為什麼你今年不打學界？」因為要解釋太多，她倆見一個就要詳細回答一次，也是尷尬。過去半年都只在坐在後備席上，打氣、大叫「Defence」和指導上場的隊友，難免有技癢的時候，周敏：「坐在bench就很想很想自己上場，很想幫到球隊。」她們相視了一下，劉君彤續說：「今年學界決賽吧，被英華head（領先）6分，我好驚；心想：死了，會不就這樣失了五連霸？」

「漢華鐵三角」場上偏偏缺兩角，一個箭頭、一個射手和一個中鋒，今年只剩馬丹鳳。（李澤彤攝）

「Bench warmer」的尷尬身份

決賽驚險的三分救命剛擦網，兩人在場邊激動得離地三尺，幸好最後保住連霸。一個「裡外不是人」的身份，又不是球員，又不是助教，也不是啦啦隊，擔心卻又不能做些甚麼，只能做球隊的「Bench Warmer」。這個Warmer不用熱身，卻用各種方法炒熱後備席的氣氛。劉君彤接着說：「我們最能做的是場邊私下跟隊友解說和調整的角色，有時候翁sir可能只會看着場上。」換上球衣，球員的氣勢不減，外型比以前更多「幸福感」，用不同的身份看漢華，是因為接受現實。

一年後兩人的談吐比當主力的時候更流利一點，一年讓人成熟了不少。聊天時笑聲比答案多，停不下來的笑也讓我們的攝影師「頭痕」。（李澤彤攝）

早就知道今年的狀況，但知道精英賽決賽在新伊館舉行，鬧市中出現精英賽廣告板，一年比一年大型的宣傳和排場，心中更不是味兒。劉君彤憶述：「阿毛（馬丹鳳）當時也說如果我們也在就好了。」

我追問：「那你怎樣回她？」

周敏苦笑：「對呀，我們也想。會覺得有一點可惜⋯⋯」

這個「可惜」大概因為明明在眼前，卻沒有資格，也捉不住了這個機會。劉君彤低頭一看笑著指着她：「嘻嘻眼濕濕。」沒關係，這是長大的一環，從知道到接受，再到親身在局外看着發生，心態也是一步步的成熟。口裡說不，女生說着沒關係就是有關係，心裏卻很想自己身在其中。「很想試（打新伊），我一直在想如果上年都有就好了。」劉君彤羨慕的說。周敏再說：「雖然沒有什麼可惜不可惜，只是有時候會想自己遲一年兩年出生就好了哈哈！」

+ 4 + 3 + 2

周敏自己都說體能不及以往，是時候要「操fit」自己；胖了那麼一點，大家卻都以為她更壯了。（李澤彤攝）

「也不是全都是壞事。」劉君彤打破這個充滿可惜的氣氛：「至少現在我沒有藉口，終於會拿起書本。」這逗得周敏也笑了，青春是可以貪玩的本錢，但現在連最想玩的都沒有了。劉君彤續道：「以前放學就會：『噢街場！』，現在放學就：『返屋企嚕』。」「不練球還是可以打街場吧？」我哭笑不得。「哎呀也懶得換衣服出去。」一星期不用再練3天的漢華，中六備戰DSE的周敏和中五的劉君彤校園生活不再只有籃球，還有面對讀書的現實。

射手有一樣好，就是手感不會跟體能一樣倒退得那麼快，但要復出還是要下點苦功。（李澤彤攝）

「去年只得季軍，今年自己卻不能打，會不會覺得『冇仇報』？」我笑說。「師妹們可以做到的。」周敏摸摸頭髮，感覺今年已經不再是屬於自己的時代。「做做觀眾，做做助教，也是另一種體驗；不過是時候要『操fit』一點，準備下一個大賽。」唯一一個大賽，周敏和劉君彤準備強勢回歸，「周敏？阿Pam？她們沒消失呀！」