【NBA】夏登轟58分　火箭一度落後21分　第4節大反撲挫熱火

夏登（James Harden）全場轟入58分，帶領火箭在第4節大反撲，主場以121：118擊敗熱火。夏登今場還交出10次助攻，造出「雙雙」，這是他今季第3次造出50分以上同時助攻雙位數的紀錄。

在美國時間昨晚的NBA常規賽，火箭主場對熱火，首節兩隊平分秋色，但熱火在第2節佔優，半場領先69：55。第3節雙方得分梅花間竹，火箭雖然一度落後21分之多，但其後曾將分差縮減至8分，完第3節仍以86：98落後。

夏登今場手感火熱，個人射入58分。（路透社）

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第4節中段，在夏登的帶領下，火箭打出一段16：3的攻勢，一口氣追平落後的分差，更超前熱火。在火箭落後101：110時，夏登上籃先取兩分，雖然熱火的祖傑治（Goran Dragic）射入3分，但夏登博到「and-1」並射入罰球回應，夏登之後3分起手被犯規，3罰全中。夏登接着助攻卡比拿（Clint Capela）入兩分，其後自己再完成上籃，助火箭追至113：113。火箭氣勢如虹，基斯保羅（Chris Paul）兩罰全中，夏登又得兩分，反超前領先117：113。

夏登（左）及韋迪賽後惺惺相惜。（路透社）

夏登今場轟58分分片段：

雖然熱火嘗試反撲，艾迪巴約（Bam Adebayo）及韋迪（Dwyane Wade）接連得分，追近至一分之差，但基斯保羅射入兩分，助火箭守住優勢，最終以121：118擊敗熱火。

基斯保羅（右）今場攻入14分，包括最後為火箭穩住勝局。（路透社）

今場火箭最搶鏡的球員當然是夏登，他今場得分又超過50，個人攻入58分，離個人單場得分紀錄差3分；他還交出10次助攻，造出「雙雙」，他尚有7次籃板及4次偷波。夏登今場18次3分起手射入8球，另外罰球18射全中。這是夏登職業生涯第14次單場攻入50分，也是今季的第6次，是聯盟今季單場50分次數最多的球員。此外，這是夏登今季第3次在一場比賽取得50分以上同時助攻數字雙位數，也是他職業生涯的第7次。