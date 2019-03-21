【NBA】夏登假動作完美騙過對手得分　鷹隊巴斯摩亞貼文回應

夏登昨日（20日）帶領火箭擊敗鷹隊，並且交出31分及10個助攻，成為首名單季對聯盟所有其他球隊都曾攻入超過30分的球員。 夏登在該仗創下紀錄外，其中一球以假動作騙過巴斯摩亞後放籃得分，甚為精彩，巴斯摩亞被夏登扭過後的動作十分逗趣，在網上瘋傳。

夏登素向以純熟的運球技術見稱，使防守他的球員吃盡苦頭，鷹隊的巴斯摩亞（Kent Bazemore）成為最新一位「受害者」。巴斯摩亞在對火箭一仗中，在首節面對夏登，被「大鬍子」一次插花後轉向加速放籃得手，而巴斯摩亞卻慘被夏登晃開後，原地自轉一圈，目送夏登得分。

夏登進攻板斧之多，使防守球員吃盡苦頭。（路透社）

夏登假動作晃開巴斯摩亞後，輕鬆進入禁區放籃得分。（影片截圖）

巴斯摩亞被晃開再原地自轉，連評述員亦笑言可否給予巴斯摩亞一張地圖，使他可以找到夏登在何處。NBA名宿「巨無霸」奧尼爾亦將巴斯摩亞的「慘況」上載至社交網站，在《Shaqtin' a Fool》的Instagram錄得超過41萬次觀看。

"Somebody give Kent Bazemore a map so he can locate James Harden..." 🗺#Shaqtin pic.twitter.com/t1PZAeYJAd — Shaqtin' a Fool (@shaqtin) March 20, 2019

巴斯摩亞其後在個人社交網站上貼文回應事件，解釋他的原地自轉一圈並非逗趣動作，而是有目的舉動：「防守夏登往往就像下棋一樣，他在單對單時擁有不少進攻板斧，他確實是聯盟中最佳的進攻球員之一。夏登習慣在插花後，踏後三分起手，我當時猜測他將踏後跳投，所以我希望自轉一圈以防止失位，但我的猜測顯然出錯了。夏登在盤球後十分有耐心，他會觀察再行動，當你與夏登般的出色『刺客』交手時，他會攻擊你最脆弱的一部分，這是非常精彩的舉動，他的確是偉大的得分能手。」

巴斯摩亞在個人社交網站上貼文，為該仗的有趣動作解畫。（巴斯摩亞Instagram截圖）