【高級組銀牌】葵青王者到甲一班霸　張延隆：在南華學習承受壓力

「要在南華立足，我要變得更加厲害更加厲害、更加勁更加勁！」張廷隆在南華於銀牌總決賽封王後說道。聽到錄音時我笑了，到底你想變得多更厲害更厲害、多勁多勁？

對上一次在賽後「捉」住這名南華控衛訪問，已數到兩年前的精英籃球賽。那年他以隊長身分帶領裘錦秋中學（葵涌）勇闖4強，力戰下擊敗張振興奪得季軍，創下隊史最佳成績。同年冒起的還有現在同隊的曾湛元，當年的這名「得分王」是傳媒聚焦所在，雖然二人內外夾擊對手搶奪分數，惟在「元仔」所在之處，張廷隆總是稍在球迷和傳媒的視線以外。

由學界、大專到甲一賽場，張延隆獲 家人支持。（余俊亮攝）

「每個人在球場上都知道自己的優點和缺點，我會盡量把這個優點放大。」

這晚張廷隆在末節被換入取替個犯纏身的隊長羅意庭，他說自精英賽以來已一段時間沒有在大賽奠勝關鍵時刻上陣：「重拾這個感覺要多謝教練給予機會，派上年輕球員出場，他都要承受很大壓力，感謝他的信任。大家都有壓力，所以我也會接受壓力。」

曾湛元與張延隆由裘錦秋開始並肩作戰，由南青升上南華後繼續甲一籃球夢。（余俊亮攝）

末節射失關鍵罰球：在南華要習慣壓力

陷入苦戰的南華在末節一度被滿貫拋離雙位分數，這支常勝軍頂住壓力，憑蔡再懃、梁兆華和朱亮梅花間竹得分打出一波18：0攻勢，扭轉劣勢反超。完場剩餘不夠一分鐘，張延隆在領先3分時博得兩個罰球，「隆仔」站上罰球線，我心想機會來了，是時候在賽場讓球迷留下深刻印象。

「嗚！」、「噓！」新伊場館響起震耳欲聾的噓聲，此時觀眾已一面倒支持被看低一線、半場打出氣勢的滿貫。他深呼吸後起手，第一個罰球射失彈出。他再接過皮球，「噓—！」球迷繼續毫不留情對這小將「柴場」，我不禁為他抹一額汗，第二球，也都中框彈出；最終南華完場前仍力保領先比數封王。

由裘錦秋的9號球衣、到在南青被提拔到南華，由葵青區王者到效力甲一班霸，「隆仔」憶起兩個關鍵罰球時坦言是人生中最難忘，「可以說是我人生第一次這樣射罰球，已經同自己講不要怯，但結果出來都是有待改進，我會繼續努力、學習承受這個壓力，始終在南華都要有這個壓力。」

「大家在場上都知道自己職責，做好自己。」張延隆道。（資料圖片／任祉羲攝）

事實上，今季由南青升上南華、繼去年末超級工商盃後再站在伊館場上的「隆仔」，今仗憑防守拼勁爭得不少上陣時間，「教練給我很多機會，相信打我這個位置，落到場相對要很穩陣，當然我不是像阿懃和朱亮主力搶分，都希望能繼續做好這個稱職的工作。」他續道：「因為阿庭是進攻型控衛，其實當他球場上個犯纏身時，我便要替代他打這個位置，要穩陣不失分去接合，令他再上陣時不會加重負擔。」

隨著波斯尼亞籍新教練巴拿莫域掌軍，隆仔坦言新帥帶來歐洲式職業訓練，讓自己心態和技術有所成長。「例如不能玩得太晚、留意作息時間，我還在上大學，密集訓練要懂得分配讀書、陪伴家人和女友時間。」他直言要在班霸南華立足不能原地踏步，「要變得更加厲害更加厲害，更加勁更加勁！」

「好開心第一次幫南華取得一個冠軍，其實對 我來說是很大感觸，上一年第一次打甲一，今年便升了上大隊，有一定壓力。」隆仔道。（資料圖片／任祉羲攝）

其實噓聲並不可怕，即使是隊長羅意庭，也是在一片噓聲中自強。奪得甲一生涯第一個冠軍後，張延隆坦言列強眾多不能輕視對手的進步：「我也不能鬆懈，要再努力才能在場上立足。」

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