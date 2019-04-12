【高級組銀牌】偉邦復仇成功挫南華　殺入負方決賽對安青

女子高級組銀牌負方準決賽由偉邦對上南華，偉邦首仗曾於加時不敵南華落入負方，今場再遇就更謹慎以免歷史重演。下半場偉邦終打出優勢，其中有雷淑怡獨轟13分，最後以60：45取下關鍵一仗殺入負方決賽對安青。

兩隊在開局初段互不相讓，鄺曉琳三分命中後施萍萍再攻入「Long Two」；偉邦先有徐穎榆上籃得手，再有雷淑怡射入三分。但偉邦攻勢過急，籃板未能把握受錯失多次二次進攻機會；另一邊的南華把握力欠奉，近三分鐘未有入球，首節以11：11平手。

施萍萍笑言對手的身高對自己有阻嚇，和隊友回去要多磨練多一點。（張倩儀攝）

▼女子高級組銀牌偉邦挫南華圖輯（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

第二節偉邦主力李祉均也入局博得「And-1」，而換出的吳欣潼即「交到功課」中距離命中，讓偉邦在得分上再添火力，一度領先22：15。但南華隨後反擊，乘偉邦的失誤打出多球快攻，即使「炒粉」都能順利博得犯規。偉邦再有梁瑋挺身而出，一球籃底勾手上籃打出優勢，但主力們都偏手緊，半場完前被南華追至剩2分之差，偉邦僅以28：26領先。

今季回來自然希望打入四強，施萍萍直言對自己很有要求務求將失誤減到最低。（張倩儀攝）

換邊後，偉邦籃底失守一度被南華反超，但雷淑怡手感炙熱三分後再「And-1」，眾將如廖潔盈、柯煊琦皆有進賬，加上「超級工兵」黃婉瑩抓下「無限」籃板，即使第三節尾段射失多球「Easy Basket」仍能以45：34領先。

今場雷淑怡轟入全隊唯二的三分，個人獨得13分。（張倩儀攝）

「到第三節都未瞓醒！」第三節完教練任明敏大叫出這一句；以偉邦過往的經驗，即使領先十分，球隊一日未打出優勢都仍未算「穩陣」，加上得分重心李祉均到下半場仍手緊，迫使教練比賽期間都要提點一句：「李祉均，想想自己可以做甚麼！」南華將防守集中在外線，失一球「Back Door」，但偉邦同樣被狂攻內線，第四節過半李祉均甦醒，「Long Two」得手再連取6分，加上徐穎榆連續上籃得手，最後偉邦以60：45勝出一雪前恥，殺入負方決賽對安青。

李祉均雖然表現不如理想，但今場亦取得18分；賽後笑言自己因為得分不達標而做了過百下掌上壓，最後摸著酸軟的手臂離開。（張倩儀攝）

闊別五年，重返甲組一定是一件不容易的事。前協恩的主力，偉邦的舊將，施萍萍回到甲組不足半年，兩次倒戈偉邦。「自己有幾年沒有打球，再回來是開心的；算算也有5年沒有打，上年打乙組是想給自己一個過渡。」聽來好像是「被偷走的那五年」，她娓娓道來，這段日子在做甚麼：「更業餘的打籃球，可能只是一星期一次，和朋友玩玩也沒有練習。」給自己放了一段很長時間的「假」，這樣的回歸有全新的面貌：「以前練習太多對籃球沒有太大的感覺，以為自己放下了執著，過了這麼多年，感覺自己對籃球更有熱誠。」從她控球的眼裏，滿滿的野心和殺氣，當年的協恩傳奇靜悄悄的回來了。

除了得分能手，今場最大的關鍵在於籃板的掌控，黃婉瑩下半場包辦籃板，為隊友無限衝搶製造機會。（張倩儀攝）

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