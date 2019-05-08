【甲一籃球】永倫聯賽大勝滿貫　成功報卻銀牌賽兩敗之仇

滿買與永倫今季都可算是冤家路窄，兩隊在高級組銀牌賽曾對戰兩次，滿貫曾兩挫傳統勁旅「黃金戰士」，為球迷帶來驚喜。 這對冤家來到甲一聯賽亦早早在第二周相遇，永倫今仗沒讓滿貫再下一城，甫開局以逼搶令滿貫失誤連連，由賀斯福及方誠義在內線夾擊滿貫洋將費格遜，再有全能戰將泰那內外建功，一直保持領先。 永倫最後在泰那轟入全場最高46分下，以87：59力挫滿貫，成功一報銀牌賽兩敗仗之仇。

雖然今仗滿的費格遜一開波即以入樽一挫永倫銳氣，以2：0領先，不過欲報一箭之仇的永倫今仗一開波隨即搶攻，由洋將賀斯福及泰那內外夾攻一舉追成5：5平手。泰那在潘志豪、方誠義為他單擋，再憑速度突破入楔上籃得手，加上方誠義在籃底屢次補籃建功，首節打出一波11：0的攻勢，一壓滿貫氣勢。

永倫一方氣勢如虹，反觀滿貫的節奏被永倫打亂，尤其是反應甚快的賀斯福在籃底搶得籃板再傳予泰那快攻得手，令費格遜一時難以反應，令永倫在第一節即以28：12拋離滿貫。

甲一籃球：滿貫洋將費格遜一開波即以入樽振士氣，可惜永倫在泰那助拳下大勝。（任祉羲攝）

甲一籃球：滿貫主力洋將費格遜（中）一控球即被方誠義及周迎堅夾擊，影響他的發揮。（任祉羲攝）

永倫在第二節將節奏推快，以人盯人戰術干擾滿貫出手準繩，更以全場緊逼令對手失誤從而製造反攻。

滿貫欲在防守端施壓抑制泰那得分，可惜葉俊傑在泰那嘗試從三分線起手時犯規，反將對手送上罰球線，泰那三記罰球命中進一步拉開至31：12。滿貫在第二節中段憑王佑天在籃下得手，加上張偉康逐漸找回手感，再由歐陽維江從中攔截再快攻得手，力追至22：37，打出小高潮。

可惜永倫的泰那實力超班，即使三人防守仍能跳投得手，助球隊以45：25的20分差距，大比數拋離滿貫。

滿貫特別針對防守永倫的泰那，每當他持球即收窄防守，可惜仍未能阻擋他的進攻。（任祉羲攝）

甲一籃球：滿貫主力射手張偉康（右）初段手風麻麻，縱使他在下半場打回水準，遺憾未能助球隊收復失地。（任祉羲攝）

半場易邊後，泰那續以一記快攻得手搶攻領先至47：25，不過滿貫未有放棄，找回手感的張偉康命中三分球及射入罰球大振士氣，王佑天亦在籃底建功加上歐陽維江把握空位射球射分，連追8分至33：47。

可惜滿貫上半場失分太多，永倫從防守做起施壓搶攻，令滿貫難有反擊機會。最後永倫泰那個人轟入全場最高的46分，以87：59大勝滿貫，一報銀牌賽之仇。

甲一籃球：永倫的賀斯福反應甚快，今場他在籃底表現尤其出色，貢獻11分。（任祉羲攝）

甲一籃球：永倫的黃子謙（左）在半場成功抄截，更妙傳泰那送上助攻。（任祉羲攝）

今場狀態大勇的泰那不論助攻、籃板均有出色表現，對於一洗早前兩次不敵滿貫的紀錄，他笑言球隊打出防守最好的一仗：「今場是我們暫時防守最好的一場，大家在場內溝通補位，打得聰明，透過前場防守壓逼，成功將對手得分控制在60分內。」

永倫首節雖然即拉開比數，不過開局初段尚見鬆懈，泰那直言入局仍未算快：「始終我們較少對賽來維持穩定性，入局未夠快時便足以導致早前的敗仗，所以需要掌控並保持節奏。」

【圖輯】重溫永倫對滿貫精彩時刻