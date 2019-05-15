【NBA季後賽】居里大灑三分雨平個人紀錄　勇士挫拓荒者先拔頭籌

在杜蘭特缺陣下，史堤芬居里火力全開，轟入平個人季後賽紀錄的9個三分球，帶領勇士在西岸決賽首戰主場贏拓荒者116：94，先拔頭籌。

在美國時間昨晚（5月14日）的NBA季後賽西岸決賽第一場，勇士主場對拓荒者。勇士主將杜蘭特（Kevin Durant）仍在養傷，繼續缺陣，但沒有影響到勇士的戰鬥力，首節領先4分。

居里今場手風火熱，射入9球三分球。（美聯社）

+ 3 + 2

在第2節，拓荒者一度追近至兩分之差，但謝列高（Jonas Jerebko）射入三分後再入兩分，加上史堤芬居里（Stephen Curry）命中三分，幫勇士打出一段8：0的攻勢，拉開至42：32的10分距離；勇士完半場領先至9分之差的54：45。之後兩節，拓荒者反撲乏力，最終勇士維持領先優勢，主場贏116：94先下一城，在西岸決賽領先場數1：0。

史堤芬居里今場發揮非常好，有不少無人看管下的三分起手機會。他今仗15次三分起手攻入9球，平個人季後賽紀錄；他在2018年總決賽對騎士第3場也試過單場季後賽入9個三分球。

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Game 2: Thursday (5/16), 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/9uZJXPUQqi — NBA (@NBA) 2019年5月15日

史堤芬居里今場射入全場最高的36分，今季季後賽第4次得分超過30分，也是他職業生涯第34次季後賽得分達30分。現役在季後賽得分30分次數最多的是110次的勒邦占士，之後是62次的杜蘭特，而居里及夏登就以34次並列第3位。

史堤芬居里第34次在季後賽攻入30分或以上。（互聯網）

居里與格連擊掌。（美聯社）

此外，居里今場還有6次籃板及7次助攻，其中在首節有球助攻相當通透，他搶到防守籃板後，由後場長傳，交由祖蒙特格連（Draymond Green）上籃。

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K湯臣今場表現亦佳，十分落力。（美聯社）

「浪花兄弟」的另一位K湯臣（Klay Thompson）今場亦射入3個三分球，共取26分，而祖蒙特格連就造出「雙雙」，射入12分及搶到10次籃球。

另一邊廂，拓荒者的尼拉特（Damian Lillard）射入全隊最高的19分，克雷斯（Maurice Harkless）、CJ麥哥林（C.J. McCollum）及賀特（Rodney Hood）各入17分。至於史堤芬居里的弟弟施夫居里（Seth Curry）在這場兄弟對決中則只有3分。

拓荒者的尼拉特今場攻入19分。（美聯社）