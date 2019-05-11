【NBA季後賽】杜蘭特缺陣無阻勇士報捷　勇士連續5季闖西岸決賽

金州勇士雖然在主力杜蘭特缺陣，但未有影響該支衛冕隊伍的戰力，在今個系列賽的第6場，作客侯斯頓以5分之差力克火箭，以總場數4：2晉級，連續5年殺入西岸決賽。杜蘭特缺陣，勇士還有「浪花兄弟」支撐大局，史堤芬居里雖在上半場「食蛋」，但在下半場轟入33分，成為球隊的晉級功臣。

杜蘭特在上仗戰至第三節勇戰受傷，經檢查後必定未能在對火箭餘下的系列賽中披甲，但球隊在上仗以5分擊敗火箭，在總場數領先火箭3：2。火箭今場在侯斯頓主場不容有失，否則將連續兩年被勇士在季後賽淘汰。

在居里下半場發力下，帶領勇士連續5年打入西岸決賽。（美聯社）

夏登交出全場最高的35分，仍然未能逃過再次被勇士淘汰出局的命運。（美聯社）

在杜蘭特缺陣下，勇士「還原基本步」以「浪花兄弟」作得分主力，但「咖哩仔」史堤芬居里上半場啞火，5射全失，未能取得任何分數。

不過，「咖哩仔」在下半場發力，15次試射10次命中，攻入33分，其中23分在第四節攻入，創下個人職業生涯半場及第四節的得分新高。居里今場11球罰球全中，而其中8球於最後一節射入，使他自2015年總決賽後，在季後賽第四節或加時的罰球，而今連續68球未曾射失。

史堤芬居里在下半場轟入33分，帶領球隊打入西岸決賽，興奮不已。（美聯社）

居里在第四節射入23分，其中8分來自罰球。（美聯社）

除了史堤芬居里攻入33分外，K湯臣在內的4位球員交出雙位數得分，即使基斯保羅及夏登合共交出62分，依然未能在主場報捷，以113：118不敵勇士，連續兩年在季後賽被勇士淘汰出局。勇士則連續5年殺入西岸決賽，力圖5年內4奪總冠軍。

即將完約的K湯臣，在今仗同樣挺身而出，與居里二人合共攻入60分。（美聯社）

K湯臣在射入關鍵三分球後，興奮地指向場外。（美聯社）

今仗攻入27分的K湯臣，包括7個三分球，而他在最後一節末段攻入關鍵的三分球，助球隊拉開領先6分。記者Anthony Slater在Twitter表示，在今季後約滿的K湯臣，射入關鍵三分球後，以雙手指向場外的班主Joe Lacob，像向對方表現自己在球隊的重要性。

KLAY THOMPSON HITS THE DAGGER 3 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💰💰🔥🔥💰💰💰💰🔥💰🔥💰🔥💰🔥🔥💰💰🔥💰🔥💰🔥🔥💰💰🔥💰💰💰🔥 pic.twitter.com/mmEwdmP1Pj — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) May 11, 2019

在杜蘭特因傷缺陣下，勇士依然擊敗火箭晉級，但K湯臣賽後表示杜蘭特對球隊至關重要，希望KD盡早傷癒回歸，「我對於今場勝仗大感高興，使我們可以有更多時間休息。我們躋身西岸決賽後，杜蘭特對球隊衝擊三連霸十分重要，他是球隊中最佳的球員，我們十分希望他盡早復出。」