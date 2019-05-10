【NBA季後賽】金塊再度戰足7場　艾比迪冀高漲士氣迎生死戰

東﹑西兩岸的季後賽4強賽事，兩個系列賽同樣鬥得難分難解，76人及拓荒者一同在主場贏波，將系列賽帶進第7場決勝負，而金塊則繼上一圈後，再度打足7場才分出勝負。

金塊在西岸首圈與馬刺力戰7場，經歷辛苦才躋身次圈。賽前領先拓荒者3：2的金塊，首節一度領先8分，但及後被主場拓荒者收復失地，CJ麥哥林與尼拉特合共交出14分，助球隊在半場反超前4分。尼拉特在第三節「爆發」，取得17分，其中3球是三分球，為球隊鞏固領先優勢，而拓荒者在第四節一度拉開13分差距，結果以119：108擊敗金塊，場數追成3：3平手，需要以終極的第7戰分勝負。

拓荒者在尼拉特及CJ麥哥林的帶領下，在第6戰擊敗金塊，總場數追成平手。（美聯社）

祖傑貢獻29分及12個籃板，亦難逃再度戰足7場。（美聯社）

拓荒者的「後場孖寶」CJ麥哥林及尼拉特分別攻入30分及32分，加上後備的賀特（Rodney Hood）交出25分，成為自2002年籃網3名球員在勝仗同時交出25分以上後，首支球隊創下這紀錄。金塊5名正選球員全數得分雙位數，主力祖傑貢獻29分及12個籃板，然而他在末段6犯離場，未能領球隊逃過力戰7場的命運，下仗將返回丹佛主場演「生死戰」，決定西岸決賽席位誰屬。

賀特在今仗交出季後賽新高的25分，亦是球隊贏波功臣之一。（美聯社）

尼拉特今仗攻入32分，第三節攻入其中17分。（美聯社）

同樣在主場不容有失的76人在畢拿帶領下，即使尼納特（Kawhi Leonard）交出全場最高的29分，但76人全場6人交出雙位數得分，「四巨頭」合共攻入79分，在關鍵一仗以112：101力克速龍，將這個系列賽同樣以「搶7」定勝負。

占美畢拿在今個系列賽平均攻入23分，為76人帶來穩定的進攻火力。（美聯社）

賓施蒙斯交出21分，與其餘「三巨頭」合共貢獻79分，助76人在生死戰報捷。（美聯社）

76人的內線主力艾比迪，在今仗僅取17分，他在防守上貢獻良多，交出12個籃板及2個封阻，其中在第三節連續兩次阻止尼納特的進攻。艾比迪在今個系列賽抱恙作賽，未能發揮最佳水平，在今仗上陣36分鐘已是今季季後賽最長時間的一仗。

他在賽後表示希望有更多的上場時間，並希望在關鍵一戰中傾盡全力作戰，「這是季後賽，只要球隊需要我，我無論如何亦會上場，只要能助球隊獲勝，我願意付出一切，而且我亦準備好全場作戰。這仗（第7場）是關乎球隊命運的『生死戰』，我們必須孤注一擲，以高漲的士氣應戰。」

艾比迪在防守方面貢獻良多，包括第三節連續兩次封阻尼納特。（美聯社）