【甲一籃球】南華聯賽首仗迎戰升班馬　未受考驗大炒漢友

新科高級組銀牌冠軍得主南華經過兩周調整後，周四晚（2日）在灣仔修頓室內場迎來升班馬安保漢友挑戰未受考驗，在兩位主將梁兆華及蔡再懃缺陣下依然延續其自銀牌賽不失一場的氣勢。 南華一開局即打出王者之風，打出其速度的特色，首節以20：8拋離對手，防守施壓令漢友難有出手機會，南華繼續保持領先優勢，打出行雲流水的部署，最後在朱亮攻入全場最高的24分下，以89：49的40分之差大勝漢友，繼續保持不敗金身。

本地班霸之一的南華今場面對升班馬漢友的挑戰未受考驗，一開波由羅意庭控球推進節奏，再由朱亮在鎮守內線加上在三分線建功，兩位小將張延隆及曾湛元甚具活力，憑速度屢屢剷籃得手，助球隊在首節已經以20：8領先漢友。

南華小將張延隆（右）自銀牌賽驚喜表現後，他今場同樣突出，貢獻11分，助球隊獲勝。（任祉羲攝）

吳俊欣（中）防守落力，不放過任何籃板機會，為球隊製造反攻機會。（任祉羲攝）

南華在第二節未有減慢進攻壓力，其聯防力量令漢友難以突破防線，漢友眾將面對南華的防守干擾令朱浩雯、趙鍵鋒等射手欠缺把握力。惟漢友即使面對強隊未有想過放棄，朱浩雯積極在中距離射球得手，殷兆俊更有一記三分球得分，加上蔡駿賢屢次命中罰球，可惜上半場依然以18：38南華拋離。

漢友的趙鍵鋒（中）嘗試突破防守進攻，可惜南華防守凌厲，令他控球即被包夾。（任祉羲攝）

漢友的黃銘德（右）力圖擺脫張延隆（左）的防守。（任祉羲攝）

南華在下半場將更加推快節奏，令漢友整個部署完全崩盤，被南華的快速節奏牽著走，消耗漢友眾將的體力。南華則趁機由吳俊欣搶得籃板為曾湛元、張延隆製造反攻得分機會，更藉著漢友隊際犯規已滿，屢次憑罰球進一步擴大分差。最後南華在朱亮攻入全場最高24分下，以89：49大勝漢友，繼續延長不失一場的紀錄。

南華的黃律堯（右）今場主要為球隊控制節奏。（任祉羲攝）

南華在兩大主將蔡再懃及梁兆華未有上場下，由朱亮（中）為一大得分主力，在他轟入全場最高24分下，助南華以89：49大勝漢友。（任祉羲攝）

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