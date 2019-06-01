【女籃】安邦仍未「開齋」　何冠欣想做好內外配合

開季至今安邦仍未「開齋」，本以為有機會的一場，抓不緊首勝的最後都難掩一點失落。何冠欣沉思了一下，一言道破球隊仍未解開的難題，口說想贏，然後呢？顯然是決心不足。

「口說很想贏，很想贏，但實際又未必做到這件事。」

由安邦到公民再回到安邦，何冠欣過去兩年都一直在護級，她笑說：「可能也會和前年一樣，又要打護級 。」目前不樂觀的成續，也是因為球隊有尚未解決的問題。「面和底配合得未夠好，很多時時間點不對，例如有時外線想鏟入去，但底在低位想拿球就會塞住。」需要時間，配合和齊上齊落的心：「其實球隊的潛力很高，因為有底有面，但需要一點時間，畢竟有隊友還是中學，希望隨著甲組的經驗讓大家一齊去成長。」

身為控球後衛，何冠欣自覺自己要更「食腦」帶起球隊。（張倩儀攝）

雖然何冠欣在場上有種悠哉的感覺，但在關鍵時刻會打出讓人意外的突擊。（張倩儀攝）

都是女子籃球，上到甲組最大的分別，可能是比學界多了一件事叫「食腦」；除了應付停錶40分鐘的體能，更加要打得聰明：「我會想自己是用腦去打球，多過是用自己的身體質素打。」要數體能最好，跑最快，安邦人腳中並不缺，但從經驗和組織上，何冠欣可以盡自己能力：「自己可以多走一步，雖然見自己Turnover多也就會頹廢。」

不夠決心，這是安邦最大的問題，沒有決心又何來解決問題的動力呢？（張倩儀攝）

「我自己都是懶散，不夠決心。」何冠欣也不諱言，自己也未夠好。「港運會，安邦都有一起比賽，其中有非安邦的隊友說我們：『嘩你們安邦好像圖書館一樣』，溝通不足吧。」另一件事就是決心，追分的、追每一球的、想要搶到籃板的決心有多少？「大家的決心不夠，當對手很有拼勁的時候，那我們又有沒有決心去上好那一球波？」她續說：「和隊友配合得好一點，特別是和底的配合，這是我今季很想做到的事。」

可能又要打護級，雖然口中說得輕易，但打籃球誰不想贏。（張倩儀攝）

做了最壞的打算，可能又要護級，那就沒有包袱的拼好每一場，找到贏球必須的決心。