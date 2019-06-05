【女籃】南華惡鬥均安　把握力欠奉未「開齋」

南華上場只差一點點就能從七喜手中取下首勝，即使施萍萍轟入的開鍵三分，南華還是憾負兩分。今場（5日）南華對上去屆亞軍均安，均安內線未能打出優勢，但南華同樣看亂陣腳，最後均安以53：44穩取今仗。

兩隊狀態都略為慢熱，比數一直膠著，由倪碧賢的中距離跳投和三分命中先震攝對手，但球隊走步違例「為患」錯失多次得分機會，但仍能打出己隊的優勢。雖然南華有莊倩嫻射入三分，但面對均安強悍的內線南華顯得有點束手無策，鏟籃都未能命中；另一邊雖然均安守到對手的攻勢，卻造成自己的犯規問題，倪碧賢首節就錄下三犯，首節以22：10領先。

施萍萍的串連為南華的攻勢造出好球。（張倩儀攝）

均安內線多拉上高位單打，但手風未見好轉。（張倩儀攝）

第二節剛開始的10秒，莊倩嫻再博得「And-1｣ 建功，張家淇亦射入「Long Two」，但防守上有漏洞，先「走甩」陳曉瑩讓其有機會入楔放籃，再有黃靖浠多次走出「Back Door」，惟黃靖浠手緊南華才逃過一劫。但最大殺傷力的不是對手的強攻，而是自亂陣腳，由於節奏過急，連快攻都未能把握，半場仍落後23：31。

即使利用優勢殺入籃下仍多數「浪出」造成僵持不下的局面。（張倩儀攝）

南華經常「走甩」入楔球員，讓對手有機可乘。（張倩儀攝）

換邊後，施萍萍繼續交出好球，廖詠心和黃朗晴皆上籃得手，但南華追剩4分之際，王家怡及時打出「And-1｣ 。但均安的內線主將仍然手感冰冷，由外線發動攻勢，雖然王文詩捕到位射入三分，但分差仍不為所動，均安繼續以39：33領先。均安把握到機會將比數拉開至10分，其中蘇楚堯連取6分，助均安將優勢保持到最後，以53：44擊敗南華。

均安中鋒強悍，嚴謹的防守力阻南華的切入。（張倩儀攝）