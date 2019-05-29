【女籃】南華士氣大振仍憾負　無力破福建內線銅牆鐵壁

連勝兩場的福建今場（29日）「硬撼」南華，南華打出士氣波但把握力欠奉，最後福建以75：65穩守三連勝。

南華先有莊倩嫻三分「下馬威」，但福建也非池中之物，盡用自身的優勢；其中陳偉萍進取在籃下開弓，外線則有黃芷晴的三分命中，一口氣就拉開13：7。南華雖然有陳靜珩在籃下捕位，但福建內線強勢，難以起手，首節落後14：18。南華把握力欠奉，多次籃板和補籃都未能得手，廖詠心的入楔和施萍萍的切入分球，助南華力追數分。鄺曉琳捕到空位三分命中，但卓婷也不甘示弱回應一記三分，半場福建以37：27領先10分。

卓婷上半場多次打出快攻，協助球隊拉開比數。（張倩儀攝）

石文雅和陳偉萍鎮守籃下，多次抓下籃板製造進攻機會。（張倩儀攝）

換邊後陳靜珩在籃下「硬上」得分，再博得犯規兩罰全中；但福建仍然處上風，劉常學和岑芷晴一鏟一射，石文雅在內搶籃板和補籃，比數保持10分差距。但福建短時間內多次犯規，半節過去就已滿隊犯，頻將南華送上罰球線，但福建發摔穩定，加上潘頴雅上場即轟入「Long Three」，繼續保持領先。

福建內線的銅牆鐵壁，陳靜珩屢受制肘。（張倩儀攝）

最後一節，南華射手現身，莊倩嫻再射入三分，鄺曉琳亦緊接射入「Long Two」，士氣大振；但福建仍有劉常學和卓婷開火，雖然劉常學身負四犯但仍支持到最後，以75：65擊退南華。

南華雖然落敗，但精神和士氣高昂打出精彩一仗。（張倩儀攝）