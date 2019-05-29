【女籃】安邦未奪今季首勝　輸快攻多失誤致敗陣

尚未打開勝利之門的安邦，今場（29日）對上連取兩勝的七喜。天下武功唯快不破， 安邦今次被七喜狂打快攻，雖然期間一度反超，但失誤卻讓她們白白斷送爭奪首勝的好機會，終以56：69不敵七喜。

安邦由周敏的鏟籃打響頭炮，再有馬丹鳳順利走多球「Back Door」和上籃，但七喜亦有李芷晴和周凱彤入楔得手。本以為兩隊攻勢旗鼓相當，七喜以全場緊迫應戰，一下子就打亂安邦的節奏，頻頻出現失誤讓七喜有機可乘，打出一個13:1的攻勢。安邦一直未能攻籃，由何冠欣的中距離打破僵局，首節落後14：22。

安邦第三節憑麥凱琪追回比數，但七喜快攻難以阻擋，失分比得分多難取勝首勝。（張倩儀攝）

七喜今場贏波關鍵在於堅持全場緊迫才能讓安邦心「偷雞」不成。（張倩儀攝）

七喜屢找到安邦的防守漏洞並集中攻擊，但安邦重整旗鼓何冠欣博得「And1｣ 後胡心頤再射入三分球，一方面有馬丹鳳有硬闖中路，另一邊有周敏「Long Two」命中。因此面對七喜有黃昕鈴和李芷晴的反擊快攻，安邦仍能追至只有2分之差，半場僅以33：35落後。

七喜頻打出反擊快攻，到尾段仍然管用。（張倩儀攝）

黃琪琪兩度博到罰球，其中更博得「And1｣ ，馬丹鳳接連兩罰全中反超39：37。兩隊比數方膠著，但安邦很快又再敗在七喜的緊迫陣之下，未能順利過場更被反打一波快攻；拉開10分的距離後，麥凱琪連取4分才能追回47：53。趙嘉渝和方芷茵多次以突破分球，製造機會但手風欠順，惟趙嘉渝三分得手保持單位數分差。但防守經已中門大開，難以阻止對手的快攻，以56：69憾負；而七喜則取得3連勝。

黃昕鈴今場攻入22分，球隊亦勢如破竹取下3連勝。（張倩儀攝）