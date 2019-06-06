【甲一籃球】南華再下一城大勝滿貫　開季至今仍未嘗敗

今季長勝軍南華從開季的高級組銀牌賽至甲一聯賽一場未失，早前在惠龍兒從CBA回港歸隊後戰力大增，再遇曾在銀牌賽總決賽僅以73：76敗於他們的滿貫，一開局即顯得相當進取。南華在比數上幾乎由頭帶到尾，最後以78：59大勝滿貫，保持由銀牌賽至今的不敗金身。

南華在惠龍兒歸隊後內線力量增強，分擔朱亮重擔，令後者能發揮擅長的三分球。除了內線外，南華配合能剷善射的蔡再懃及射手梁兆華、加上羅意庭及黃律堯穿針引線，令南華進攻行雲流水，尤其是黃律堯的靈活令滿貫不時「走甩人」，使他輕鬆切入上籃得手。

反觀滿貫在上半場表現沉寂，射手張偉康第二節被針對防守，洋將費格遜亦被朱亮凍結，歐陽維江、葉俊傑補位防守之餘又要尋找進攻機會，惜被南華逼得他們難有出手機會，滿貫在上半場被南華以48：23拋離。

歐陽維江（右）在外線難有出手機會，嘗試突破得分。（任祉羲攝）

南華的蔡再懃（左）在上半場火力全開，個人轟入12分。（任祉羲攝）

半場易邊後，滿貫的「Hong Kong」組合盡力縮窄比數，先有張偉康命中三分球，再有歐陽維江在4位南華球員包圍下，突破得分追至37：57。惟滿貫面對南華的奏效防守令滿貫欠缺把握力，費格遜與林俊光先後殺進籃底失手，加上未能把握罰球機會，南華終以78：59大勝滿圓完場，保持他們從開季至今未失一場的戰績。

滿貫的林凱光（前）出手時惜被楊和（左）及黃德文夾擊封阻。（任祉羲攝

+ 15 + 14 + 13

Duncan：狀態未如理想

惠龍兒年初因拉傷拉傷阿基里斯腱，上月尾返港治療，今場是回歸甲一賽場的第2戰，慢慢找回節奏及適應新教練的戰術及要求：「我們今場防守做得好，進攻方面亦流暢，賽前部署針對費格遜防守，要是我或朱亮任何一位防守的話，另一個便主攻，找尋弱點攻擊。」

黃律堯（右）靈活入楔接應，令滿貫不時在防守「走甩」他。（任祉羲攝）

即使帶傷上陣，但惠龍兒（左）還拼盡每次進攻機會。（任祉羲攝）

進軍CBA兩個球的惠龍兒返港與南華新教練合作，他直言仍在適應進攻模式：「在南華新教練執教下，我暫時尚未找到進攻模式，打法有別以前，至於防守方面的默契仍在，畢竟與隊友們合作多年，沒有這方面的問題。」至於腳傷康復方面，惠龍兒透露目前康復7成，狀態未是最理想，但球隊需要他，他便會頂住上。