【甲一籃球】艾利諾半場4犯減東方龍獅攻力　滿貫三分線發炮反勝

就算接連敗於標準福建、永倫及南華，就算首節被東方龍獅接連快攻領先27：14，就算第三節中段依然落後，但是滿貫還是堅持。 面對逆境，滿貫沒有放棄，歐陽維江一次又一次切入突破、張偉康找回他在三分線的手感、費格遜保護籃板交出反攻機會，令滿貫在不被看好下以76：68反勝東方龍獅，用他們一雙手證明只要不放棄，總有反敗為勝的機會。

滿貫在聯賽表現浮沉飄忽，尤其洋將費格遜似乎在攻守未能發揮他的力量，敗於永倫、南華令他們士氣低落，不過他們還是咬緊牙關挑戰東方龍獅這支去屆甲一總冠軍。

雖然開局攻守仍未流暢，費格遜在比賽參與度未算高，令滿貫在首節以14：27落後，但滿貫經過調整及適應節奏下，在第二節尾段開始由費格遜帶動打出大反擊，在他於籃下建功，歐陽維江及林俊光在三分線建功，打出一波13：0的攻勢，縮窄分距至33：37完上半場。

東方龍獅的蕭鍵勳（右）一開波相當進取。（任祉羲攝）

東方龍獅的艾利諾（右）首節已轟入12分，可惜他在上半場4犯纏身，第三節暫被收起，令滿貫乘機大打反擊戰。（任祉羲攝）

半場易邊後，滿貫在休息後加以調整，東方的艾利諾4犯纏身，令他暫時被收起。滿貫乘勢反擊，由吳家麒突破追至35：37，東方龍獅隨即憑三分球還以顏色，又稍為拉開至40：35。

雙方互有攻守，滿貫的張偉康防守施壓抄截，再快速帶球到前場上籃得手追貼至37：44。從開季起表現沉寂的費格遜今場為滿貫反超前逆轉局勢的大功臣，他硬爆籃底再博得「And-1」罰球命中，連追3分再有張偉康切入得分力追比數，加上譚子健以身高在籃下得手，關鍵的是葉俊傑在趁隊友拉開防守下，射入一記三分球，為球隊以47：46取得領先優勢。

滿貫一鼓作氣，由張偉康被夾擊下傳予在外圍無人看守的林俊光跳投得手，加上葉俊傑中距離得分，以51：47些微領先完第三節。

陳兆榮（右）為東方組織攻勢推進。（任祉羲攝）

艾利諾（中）力圖在歐陽維江及王佑天防守下，突破上籃。（任祉羲攝）

滿貫帶着4分優勢進入第四節，東方龍獅將節奏推得更快，不過滿貫的吳家麒大爆發在三分線建功，將領先優勢擴大至54：47。

為力阻東方龍獅得分，滿貫在防守上施加更大壓力，惜屢次將對手送上罰球線被追至51：55。滿貫的吳家麒與葉俊傑隨即先後在三分線發炮，進一步拉開至61：51。

不過滿貫在中段隊際犯規已滿，屢次將艾利諾、陳兆榮送上罰球線，令他們追至61：66。此時滿貫「大心臟」張偉康再在三分線得分拉開至74：65，加上歐陽維江切入籃底換手上籃擴大比數至76：65。東方龍獅的艾利諾最後再命中一記三分球，也未能逆轉局勢，滿貫在費格遜、歐陽維江、張偉康及吳家麒得分上雙下，以76：68逆轉勝東方龍獅。

費格遜（右）今場不論在攻防及串連表現較季初好。（任祉羲攝）

滿貫上下一心，在劣勢中反敗為勝。（任祉羲攝）

對於這場士氣波，今場轟入18分（包括4球三分波）的張偉康認為贏得關鍵一戰：「我們之前輸了3場，團隊士氣低。今場對東方龍獅前被看低一線，但我們很用心操練，大家覺得不能夠落敗，很大決心要贏，進攻、防守都很努力。」

相對之前幾仗，明顯看出洋將費格遜狀態及表現有所提升，在防守端能夠保護籃板，在進攻亦能硬爆內線，牽引起全隊的攻守，張偉康認為費格遜比之前更為投入：「之前我們本地球員多在外圍傳球，令他在進攻參與度較佳，後來發現其實要靠他來牽引全隊，投入更多就表現更好。拿下今場勝仗之後，提升彼此信心以及對球隊的實力肯定。」

+ 17 + 16 + 15

張偉康（左）找回三分球手感。（任祉羲攝）

吳家麒為滿貫大打士氣波。（任祉羲攝）