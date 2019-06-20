【甲一籃球】拿下遲來的勝仗　飛鷹羽翼漸豐上軌道

將建立已久的事物推倒重來，當中可能要經歷磨合、失望、灰心，不斷從「Trial and Error」找到合適的方向，重建球隊亦然。 飛鷹曾經於本地甲一以外投見稱的球隊，從梁民熊、蘇伊俊、沈聰配合陳耀祖、陳家俊、蔡龍德的「冠軍一代」勇奪甲一常規賽冠軍，可惜他們陸續離隊，飛鷹去季開始進入換血期，培育年輕球員為主，成績一度墊底。經過磨合期，飛鷹今季表現明顯進步，除了兩位洋將奧斯汀、艾榮是得分保證之外，本地球員呂銘彥憑三分球技術彈起，將士用命，他們於昨晚（19日）擊敗南青，收穫今季首場勝利，全隊均興奮不已。

飛鷹在去季開始大換血，由呂銘彥、麥嘉榮、何權晉等等一眾年輕球員「孭飛」，可惜成績強差人意。最後球隊以常規賽初賽第7名跌入名次賽，最後3戰全敗，以第8名完季。經過一季甲一洗禮後，飛鷹球員比去季成長，加上奧斯汀加盟，令他們實力大增。雖然他們依家一勝未嘗，但並非大敗而回，在高級組銀牌賽以76：77一分之差憾負標準福建，在聯賽先後以101：104不敵遊協及85：89些許分差敗於安保漢友，足見他們的進步，尤其是呂銘彥在三分線屢屢建功，在聯賽三分榜位列前10名，為球隊重心射手之一。

飛鷹除了呂銘彥之外，楊仲翹（右）亦是射得之人。（任祉羲攝）

艾榮（左）與奧斯汀（右）兩位進攻力強的球員加盟使飛鷹實力大升。（任祉羲攝）

飛鷹直到昨晚（19日）繼銀牌賽後再次火拼南青，終於扭轉之前落敗的宿命，以82：74擊敗對手，終於收穫他們今季「遲來」的勝利。今場貢獻20分（包括5記三分球）的呂銘彥在上半場雖然一度手風欠奉，半場調整後在下半場命中4球三分波，為球隊在被追平70：70時再次取回領先優勢。面對對賽尾段被南青一度從後反撲，呂銘彥笑言曾經擔心過：「我們在過往幾場一被對手追貼比數時，大家像是越來越洩氣，幸好我們今場把握力進步，亦憑奧斯汀博得罰球稍稍拉開，才能獲勝。」開心、開心、好開心，在這場得來不易的勝仗後，呂銘彥似乎興奮得找不到適合形容的字眼：「我覺得之前幾場都應該要贏，但總是在尾段未能把握，所以贏得今場很高興，更令士氣大增。我在上半場的節奏太急，命中率較差，半場調整後，有手感才起手，所以下半場表現較佳。」

呂銘彥（右）在下半場找回外線手感，接連在三分線建功為球隊奠勝。（任祉羲攝）

+ 4 + 3 + 2

從去季到現在，處於換血期間的飛鷹在各項賽事均被看低一線，今季球員逐漸羽翼漸豐的他們用成績證明其實並非必敗，不過呂銘彥還是謙稱不急於證明球隊，但求一季比一季進步：「老實說，我覺得球隊今季未算磨合很好，還有一季可以努力。奧斯汀與艾榮都是很強的球員，加上我們在外圍發揮，未來會『幾好打』，今場勝仗亦提升士氣，大家練波都會更積極，下季可說是球隊的收成期。」

艾榮（右）三分球能力強，不過他於昨晚一仗被南青針對防守，難有出手機會。（任祉羲攝）

奧斯汀（右）突破能力強，令南青難以防守。（任祉羲攝）

從寂寂無名到現在成為一位會被對手針對守的射手，呂銘彥分享去季甲一表現時都不禁失笑：「去季我們真的不行，起初幾場我光是折返跑已經呼吸不行，被對手輕輕一拍便跌低，體能及對抗能力完全跟不上甲一。來到今季，雖然表現都未算是最好，但相對已經適應，希望讓大家見到我的命中率比去季進步、穩定，把握到隊友傳來的每一球。」飛鷹將於明晚（21日）挑戰近來狀態大勇的滿貫，讓人相當期待這支年輕新軍的表現。