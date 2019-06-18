【甲一籃球】東方龍獅半場落後10分　三分球力追惜4分憾負永倫

東方龍獅自上場不敵滿貫迎來聯賽首場敗仗後，他們在周二晚（18日）於灣仔修頓室內場火拼永倫。 兩軍短兵相接，尤其是永倫在首節方誠義及泰那內外建功，令他們在上半場以57：47略佔優勢。 東方龍獅在下半場找回節奏，曾經在第三節一度領先，不過球隊內線防守未能抵擋得住方誠義及新加盟洋將Eriobu突破，最後永倫以86：82稍勝，暫以6勝1負戰績列聯賽榜第2名。

兩軍在今場鬥得激烈，永倫與東方龍獅爭持不下，永倫雖有泰那爆發在內外線得分，不過東方龍獅由艾利諾及陳兆榮撐起，各得10分之下，以22：25稍落後永倫。

不過，永倫射手梁民熊在第二節大爆發，連入兩球三分之外，亦上籃得手助球隊拉開比數以57：47完上半場。

永倫初段曾經落後，不過由泰那發攻進攻令球隊以25：22反超前完首節。（任祉羲攝）

梁民熊在第二節大爆發，不禁振臂慶祝。（任祉羲攝）

「反送中」成為香港近日熱門議題，有球迷賽前舉起「香港人加油」及「團結就是力量」標語。（任祉羲攝）

儘管東方龍獅在上半場以10分之差落後永倫， 他們將士用命，下半場展現「打不死」的精神。東方龍獅憑林萬進接連在零度位命中兩記三分球，大振士氣，加上鄧志恒入楔得手，為球隊一舉追至55：59。

可惜隨後東方龍獅因在防守上向泰那施壓，導致陳兆榮在第三節中段4犯纏身，令他暫時被收起，在防守端缺少一大助力。

不過東方龍獅在此節火力全開，除了徐遠成殺入禁區後仰跳投得手，再有林萬進與劉子禮再次命中三分球，65：64完反超前永倫完第三節。

永倫新加盟洋將Eriobu今場表現活囉，貢獻14分。（任祉羲攝）

永倫的方誠義趁東方龍獅內線防守力弱，不斷衝擊籃底得手。（任祉羲攝）

兩軍鬥到末節更是短兵相接，方誠義兩度以身形硬爆籃底得分兼命中「And-1」，個人連取6分助永倫以70：67再度超前。

東方龍獅不甘示弱，乘永倫隊際犯規已滿時，由李琪命中罰球再有蕭鍵勳在籃底為李琪補籃，加上徐遠成乘勇殺入籃底上籃，以73：72再次反超前。

不過泰那再次在三分線大發神威，連同新加入洋將Eriobu突破得手，永倫一舉拋離至81：73。

劉子禮（右）與林萬進在第三節以三分球為球隊打起一波小高潮。（任祉羲攝）

陳兆榮（右）與艾利諾在首節為球隊穩住局勢。（任祉羲攝）

雙方戰至末節不足2分半鐘，艾利諾在三分線博得罰球，可惜3投1中，錯失力追失分的機會。

東方龍獅的陳兆榮及艾利諾先後命中共4記罰球，再有鄧志恒在籃底補位接應陳兆榮上籃，力追至80：83。

可惜東方龍獅在防守方面還是未夠強，體能下降關係讓防守補位出現漏洞，在完場前17秒再被永倫洋將Eriobu突破上籃，加上潘志豪再命中罰球，最後永倫在4人得分上雙下，以86：82奠勝。

Eriobu在命中三分球後興奮慶祝。（任祉羲攝）

+ 5 + 4 + 3

陣中新加盟、曾出戰過菲律賓職業籃球聯賽的新球員Eriobu，今場個人轟入22分，永倫主將方誠義認為此子為球隊帶來新活力：「由於賀斯福因傷缺陣，內線球員只剩下我、黃鎮煒及程健文，之前大家攻守方面會辛苦一點。不過在Eriobu加入後，除了為我們帶來活力之外，他不時在籃底『執雞』及突破得分。」

賽前僅與永倫操練3課的新將Eriobu今場甲一處子戰表現活躍，對於今季目標，他笑指希望助永倫拿下冠軍。

永倫最後一場常規賽將迎戰安保漢友，只要再下一城便能以聯賽首兩名直入季後賽，避開多一輪附加賽，讓球隊爭取多點休息時間及部署。