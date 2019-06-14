【甲一籃球】漢友末段爆發守住　小勝南青三連勝

尚未「開齋」的南青在過去半季歷盡艱辛，今場（14日）憑何倚楊爆發「小宇宙」半場就打出優勢；但安保漢友第四節大顯神威，失靈的三分全在關鍵時刻出來「救全家」，終以75：70撼贏南青，而南青則再吃下一記敗仗，仍未能「食住個勢」拿下首勝。

開局漢友先打出氣勢，趙鍵鋒連轟兩球三分打破2：0的僵局，隨後內線都做出精彩配合，蔡駿賢接應易漢暉走出「Back Door」，領先5分。但南青有何倚楊爆發，博得「And-1｣ 再射入三分振奮士氣，加上楊子豐「補刀」的一球三分，南青追平。易漢暉此時「Fade-away」中距離命中，但何倚楊快攻三分得手，首節反超23：20。

馬嘉聰下半場爆發，在球隊手風不順的時候挺身而出，個人獨轟21分。（張倩儀攝）

在外圍不順的時候，兩隊轉以「造波」給內線開弓。（張倩儀攝）

漢友雖然只落後三分，但第二節外圍火力漸弱，以往的三分消失，轉短程投射但手感不及南青火熱，一直保持10分的差距。南青乘勢拉開比數，何倚楊再博得「And-1｣ ，加上蕭俊傑在籃下接應潘文豪的鏟分放籃，半場領先43：31。

何倚楊上半場打出身價，其快攻三分得手引場內球迷歡呼。（張倩儀攝）

換邊後兩隊外圍失靈，趙鍵鋒、楊子豐等三分起手都未見中籃，於是為中鋒製造機會單打。南青防守進取，堅持全場緊迫，但由於火力集中在信倚楊和蕭俊傑身上，體力消耗以致第三節沒有太多進賬。趙鍵鋒下半節嘗試以三分追回落後的10分，但手感欠奉；但仍有隊友馬嘉聰挺身，三分命中外也瘋狂切入，第三節仍落後46：53。

蕭俊傑多次切入，在身高上較同位的對手輸蝕，但仍能博得罰球機會。（張倩儀攝）

趙鍵鋒重新調整，對手埋身阻擋都能三分命中，加上小馬愈射愈有，三分和中距離跳投皆中，·打出一個15：0的攻勢一口氣反超南青。比賽到尾段才是精彩的部分，漢友手握3分優勢，而南青要追分卻難破對手的緊密防守；加上兩隊的內線個犯問題爆發，楊嘉駿博得「And-1｣迫使溫梓豐五犯離場，但身負四犯的他也難逃一劫，接著也「畢業」。終在末段處上風，即使潘文豪放籃成功也未受影響，馬嘉聰再發力，三分擦板中籃。雖然最後楊子豐射入兩球三分，而黃俊財亦五犯退居席上，仍無阻安保漢友以75：70錄三連勝。

趙鍵鋒雖然一度手感失靈，但節與節之間的時間調整，在第四節的重要時刻再建功。（張倩儀攝）