【甲一籃球】永倫尾段現生機　泰那獨力難支負南華

紅黃大戰一貫吸引球迷入場，全勝姿態的南華和永倫今日（14日）終遇上老對手，但陣中各有傷兵一戰之下永倫更是缺一內線重心。賀斯福的缺陣讓方誠義的工作增加，更難以鎮守有惠龍兒回歸的籃下；雖然永倫有泰那一夫當關，但獨力難支，獨取38分仍以68：76不敵南華。

開局兩隊就使出渾身解數，各施其職，其中永倫的中距離跳投尤其亮眼，泰那和方誠義都屢屢命中。南華有惠龍兒坐陣，接應外圍壓入籃下單打，賀斯福缺陣的永倫雖然仍力阻惠龍兒獨霸籃下，但卻要用更多力量夾擊。此外，南華外線有梁兆華的切入和楊和三分得手，永倫也不輸陣，劉子健三分「回應」首節永倫以16：17落後1分。南華第二節火力更猛，蔡再懃獨挑大樑攻入15分，連入兩球三分再放籃得手，另有連浩駿捕到內線的防守漏洞上籃，南華一口氣拉開20分，領先46：24進入下半場。

南華得分點分散，點點開花，全隊4人上雙。（張倩儀攝）

方誠義專注內線防守，守住惠龍兒的硬闖經已花掉很多力氣，進攻上未見平日水準。（張倩儀攝）

雖然被拉開20分，但永倫有泰那「撐住」，三分再三分，更博到三分「And-1｣；展開反擊但也未必順心，南華穩定輸出，蔡再懃和連浩駿也各交出一球三分，但另一邊梁民熊和基士頓也在三分線上參一腳。南華第三節就已有四人個人得分上雙，但反觀永倫的得分上只有泰那擔起，第三節仍以47：70落後。

泰那下半場爆發，獨轟38分仍未能助球隊取勝。（張倩儀攝）

泰那轟入五球三分引球迷起立。（張倩儀攝）

泰那一夫當關，第四節單節轟入17分，由落後20多分到追剩單位數分差，功不可沒；永倫下半場大打爭氣波，防守上缺中鋒讓方誠義的負荷更大，內線沒有進賬更錄四次個犯。泰那三分雨再灑，連續三球讓永倫在末段現一絲希望，但最後一分鐘、6分的差距，比起好攻勢更是強攻，捕到空位又沒有隊友傳球，氣急得梁民熊一度雙腳跺地，最後永倫還是未能逆轉戰局，以68：76不敵南華。

捕到空位又沒有隊友傳球，氣急得梁民熊一度雙腳跺地，隨後相擁和好。（張倩儀攝）