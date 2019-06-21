【甲一籃球】東方龍獅傷兵滿營憾負　南華大勝提前膺常規賽冠軍

南華與東方龍獅在去季總決賽鬥足5場惜敗，今季南華先在高級組銀牌賽擊敗對手復仇成功，他們在周五晚（21日）的本地甲一聯賽常規賽再度上演去季總決賽戲碼。東方龍獅在主力「戰神」艾利諾因傷缺陣下，加上陣中胡卓斌仍在康復中，令東方龍獅在內線的實力均難敵南華，全場被南華牽制節奏，籃板方面難以突破惠龍兒防守，最後南華毫無懸念以73：57大勝東方龍獅，常規賽8戰全勝率先殺入季後賽。

南華首節拉開12分

正所謂「得籃板、得天下」，南華今場雖然有羅意庭及朱亮因傷避陣，紅軍板凳深度仍稍勝一籌，改由黃律堯、鄭浩恒輪流控球策動進攻，惠龍兒剛與陳張敏在內線發力，不斷力壓鄧志恒及蕭鍵勳搶得籃板為蔡再懃製造反攻機會。蔡再懃在上半場不斷從內外開弓，除了在隊友無球跑動引開東方龍獅防守端拉空位置令他在三分線得手，他亦以擅長的速度突破剷籃建功，他在首節即轟入10分助南華以20：8取先領先優勢。

南華在惠龍兒（中）支授下，多次搶得進攻籃板。（任祉羲攝）

甲一籃球︰南華VS東方圖輯（按圖放大）

+ 18 + 17 + 16

東方第二節早段追近

東方龍獅經過首節適應後，他們嘗試在第二節力追，初段憑陳兆榮、李琪兩位射手先後在三分線發炮及切入得手力追至19：23。南華未有因被東方龍獅後來反撲而自亂陣腳，更趁對手隊際犯規已滿，不斷衝擊籃底博得罰球。不過南華在第二節尾段亦頻頻將東方龍獅的劉子禮送上罰球線，讓東方龍獅一度追至25：30，南華在連浩駿及蔡再懃先後中距離建功，再次拉開至34：25完上半場。

蔡再懃在半場前射入壓哨兩分。（任祉羲攝）

半場易邊休息調過後，南華在攻防方面力量不減，其協防補位及跑動戰術的機動性甚強，令東方龍獅難以突破攻入。東方龍獅受制於南華防守壓逼下失誤連連，反被蔡再懃趁機跑動快攻一舉拉開至44：30。東方龍獅的由陳兆榮及徐遠成挺身而出，切入突圍，再加上陳翊麟命中三分球追至39：51完第三節。

東方主將李琪（右）被南華重點防守。（任祉羲攝）

蔡再懃23分全場最高

南華在末節進一步擴大分差，加上東方龍獅主要攻力李琪4犯在身，令他表現大受影響，加上防守要員鄧志恒在中段五犯離場，東方龍獅防守端頓失助力。最後，南華在蔡再懃轟入全場最高23分下，以73：57大勝東方龍獅，保持銀牌賽至今的不敗金身，更以常規賽8戰全勝率先殺入季後賽。

蔡再懃（中）於外線威脅很大，而東方的鄧志恆（14號）因累積5犯離場。（任祉羲攝）

南華以常規賽8戰全勝 蔡再懃​不自滿

經過今場勝仗後，南華以常規賽8戰全勝戰績提早贏得常規賽冠軍，為球隊贏波功臣的蔡再懃賽後直言絕不鬆懈：「雖然知道我們是常規賽首名，但都不會放鬆任何一場賽事，在對賽中保持集中防守，同時壓低對手得分，打出我們今季風格。」看到今場南華教練派出不同陣容落場，有試陣的感覺，蔡再懃透露讓傷癒球員找回感覺：「曾湛元早前受傷未有落場，今場都有讓他上陣找回比賽感覺，讓大家在季後賽時回歸，能夠不同的攻守組合。距離季後賽尚有大約10天的準備時間，這個時間未必是優勢，始終與密集比賽隔太久，不過我們休息兩天後，繼續每天的操練保持狀態。」

羅意庭（左二）因傷避戰。（任祉羲攝）

張偉康（右）今場表現亮眼，個人轟入32分，為全場最高分。（任祉羲攝）

滿貫挫飛鷹

至於頭場方面，上場剛「開齋」收穫今季首場勝仗的崇德飛鷹乘勢追擊，面對「綠軍」滿貫時在上半場打出氣勢，由呂銘彥、李東坤在外線發炮，加上奧斯汀突破滿貫的歐陽維江與譚子健的夾擊防守，衝擊籃底上籃得分之餘，善射全面的他亦有在中距離及三分線建功，在上半場保持優勢，一度令滿貫相當頭痛。滿貫在上半場特別安排歐陽維江與葉俊傑輪流防守奧斯汀，由張偉康及費格遜策動重點進攻，不過張偉康似乎手感欠奉，在外線起手未能命中便改為突破得分；費格遜則不斷硬爆籃底得分，支撐球隊免失分太多，他們以43：44稍為落後完上半場。

費格遜（前）不斷強攻籃底得手。（任祉羲攝）

易邊後，滿貫的張偉康與歐陽維江開始帶起一波反攻，歐陽維江攔截偷波為跑動快攻的張偉康送上助攻，張偉康與周家駒更在三分線聯手建功，費格遜入楔籃底入樽振起士氣，滿貫取回領先優勢以62：60完第三節。飛鷹在末節以60：73落後時未有放棄，繼續窮追猛打，由今場手感炙熱的艾榮以三分球力追至78：84。但飛鷹隊際犯規已滿，頻頻被費格遜、張偉康更打內線博得罰球。最後，滿貫在張偉康與費格遜合轟62分下，助滿貫以94：82擊敗飛鷹，完成所有常規賽事，目前以5勝3負戰績穩入前6名，惟確實名次尚要等待下周二最後一天常規賽始能作實。

奧斯汀（右）不斷突破進攻。（任祉羲攝）

因太太產子故缺席早前賽事的歐陽維江（右）今場正式歸隊。（任祉羲攝）

呂銘彥（中）今場繼續在三分線發威，可惜未能為球隊再下一城。（任祉羲攝）