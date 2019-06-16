【甲一女排】國際一挫荃青 　冀餘下3輪全勝衛冕

國際甲一4連勝！面對今季表現穩步上揚的荃青，國際雖然首局表現失準，亦有球員比賽中途受傷，但仍難阻她們直落三局擊敗對手，絕對稱得上為今季所有賽事的頂頭大熱。

國際首局發揮未如理想，更有吳詠恩勇戰受傷，一度落後21：24。面對絕境，國際憑堅毅意志連取3分，追成24：24。雙方「刁時」拉鋸，得分梅花間竹，最終國際由主將楊秀美（阿Mi）一記扣殺，加上方思敏開出Ace球，助國際以28：26拿下首局。其後國際回復榜首霸氣，以25：11、25：14連取兩局，直落3局擊敗荃青。

吳詠恩（8號）首局「拗柴」傷出，或許未能出戰下周賽事。（徐焌然攝）

吳詠恩離場時需要他人攙扶。（徐焌然攝）

教練：球員緊張拖累表現

教練關榮生（耶穌）認為球隊過於緊張，導致差點輸掉首局：「她們知道這一場比賽較重要，故首局有點緊張，球隊初段曾經試過6次開失球、4次接發球失誤。當然對方部署非常好，防守亦相當具針對性，己隊首局幾乎找不到進攻方法。」

國際火力強勁，今季甲一未逢敵手。（徐焌然攝）

阿Mi今仗兼顧防務，經常左飛右撲。（徐焌然攝）

球員被緊張情緒拖累，「耶穌」唯有叫暫停，幫助她們從壓力中釋放：「暫停時我跟她們說：『今場只是一場比賽，大家不用那麼緊張。』其後球隊表現漸趨穩定，發球、接發球都有所改善。有一傳配合，進攻變化亦更多樣。」一個暫停，扭轉乾坤，或許這就是關榮生被稱為「耶穌」的原因。

關榮生眼見球隊首局表現不濟，馬上叫暫停重振士氣。（徐焌然攝）

開季4戰全勝的國際，下輪將對陣葵青，「耶穌」亦揚言球隊今季將以甲一全勝為目標。