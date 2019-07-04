學界籃球馬拉松女子組次輪賽事周四（4日）繼續於假港灣道體育館上演。其中一場賽事中華基督教青年會中學以42：4大勝香港真光書院，晉級第3輪賽事。

青年會今仗先派出由3名中六球員（羅雅穎、陳穎欣及魏星）領軍，但首2分鐘仍未入局，有不少「easy basket」及快攻均未能命中，僅領先2：0，逼使教練要求暫停調整。暫停後隨即由陳穎欣夥拍魏星大打反擊快攻及籃底投射，兩人在上半場合轟15分，帶領青中領先23：0。

青中主力陳穎欣全場獨取17分，為球隊奠定勝利基礎。（羅灝津攝）

青中42︰4真光書院圖輯（按圖放大）

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下半場已進入「垃圾時間」，青中派出多名小將上陣吸取大賽經驗。其中干潁堯、嚴詠儀及歐殷慈為球隊取得11分。反觀香港真光只能靠罰球得分，即使完場前有周梓婷博得「and 1」已為時已晚，終以38分之差向青中稱臣。

學界籃球馬拉松為3名中六生的最後探戈，珍惜每一場比賽。（羅灝津攝）

青中主力羅雅穎直言學界馬拉松是3名中六生的最後一場大賽，她指：「這對我們3個都很重要。我們很想贏一次，尤其想贏裘錦秋（葵涌），因為精英賽敗在她們手上。」她認為球隊在公開試後已回復狀態，她更點名讚揚今場獨得17分的陳穎欣及多次搶得籃板的魏星：「精英賽時我們都忙住溫習，狀態欠佳，但現在的配合已比精英賽好，有信心能復仇。」

青中下半場派出年輕小將上陣，吸取大賽經驗。（羅灝津攝）

除贏得冠軍外，對即將畢業的雅穎而言，傳承亦非常重要。現效力乙組東方的她指：「青中是靠個人技術為主，但東方則講求團隊合作。」她會將在東方得到的態度和配合傳承給青中隊內的年輕隊友，希望她們能繼續打出佳績。

青中現時已回復狀態，配合更勝精英賽前，期待晉級後在4強再遇葵裘錦秋。（羅灝津攝）

雅穎曾於中三時取得精英賽的最佳新人獎，她笑言籃球改變了她很多：「以前的我是不出聲的，但現在的我不是了。籃球也令我學到自信，這些都是學校和籃球帶給我的。」她和另外2名即將離隊的隊友將視每一場比賽為最後一場來打：「最後一個大賽了，我們很珍惜每一場比賽。我們很想幫學校打好，也要對得住自己。」

第2輪大勝的青中將於第3輪對戰聖心（沙田），爭取繼續晉級。