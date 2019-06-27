【學界馬拉松】德信男生不打不「相知」　打開勝利之門出線

每個暑假前的日子，學生都變得很想上學，球員都變眷戀練球；即將各奔東西的前夕，再累再苦的事都更值得紀念。 學界籃球馬拉松，只有20分鐘的時間爭取出線的一席，除了「瞓身」沒別的方法，「搏一鋪」就這一「鋪」。去年沒有參賽的德信中學今年首場對上屯門官立中學，首節打出9：2的攻勢，憑鄧卓賢射入三分，一口氣連取5分。下半場吳梓嘉開弓，連取6分，最後德信以27：9輕取屯官。

塗了髮泥，「恤」起帥氣的髮型，由內到外認真的對待這個賽事，沒有人會在賽前知道，這是不是自己完季的一場。「以前自己做細都沒有太多上場機會，上年又沒有報。」鄧卓賢憶述。到今年正選上陣，擔起大旗，才發現自己已是最後一次。「六年學界，大概今年最難忘，因為已經打到最後一年，比以前難打很多，沙西D1頭四卻又打不進精英賽。」

去年沒有報名，今年再戰馬拉松的德信喜獲首勝。（張倩儀攝）

自信滿滿的神情，加上帥氣的髮型，鄧卓賢笑說自己以前的確很「寸」。（張倩儀攝）

「如果可以，我想回到剛過去的暑假，當時沒有叫隊友好好練球，其實是幾乎沒有練過球。」有如果，代表了過去不完美，可那種缺憾大概在多年還能再成為聚會提起的回憶。他續說：「可能可以團結球隊，重新再戰學界，也許精英賽就會有望。」

會想到要入精英賽，中三以前鄧卓賢也沒有過這念頭；男生，就是想型，想威，每一個男生都想展現自己最強的一面，電影不都這樣說？「小時候覺得籃球都是玩玩下，中三那年覺得自己打不到上去，正選又做不到，出又沒有得出，才想要的起心肝去練好一點。」因為面子，只好讓自己變強。

因為將要去外國留學，所以更珍惜這個在香港的最後一個比賽。（張倩儀攝）

自認曾經囂張

「看你的樣子以前很寸吧？」這個髮型，場上自信的表情，我推測問。

鄧卓賢奸笑一下，默認了，「曾經很串，很囂張，隊友都不服自己，也沒有人認同自己。」狂妄自大只是過去，大概在後來發現這樣並不管用：「以前覺得自己勁，也不會尊重對手，可能覺得我入了你球，就用很寸的眼神『睥住』他。」改變了自己的心態和對人的態度，得到了教練的肯定。

鄧卓賢直言因為是男校，練球時難免有身體碰撞，玩的時候大概不會就「就住就住」。（張倩儀攝）

「其實想想，最難忘是練球。」以前隊友的不認同到現在相助相依，背後磨合還是用男人的方法：「大家的脾氣都很大，會吵架，甚至有時候會起肘動手打人；雖然是不好的，但都是一個經歷。」他笑說：「因為這樣更知道大家的屬性和性格，關係更密切，可能是因為男校，不會讓著大家，身體碰撞是一定的。」這是他最後的比賽，也在為留港的日子倒數著：「可能以後會到外國讀書，有點不捨，想要好好的打好今次，特別珍惜。」不「打」不相識，更何況「打」了六年，最後的最後，只想走遠一點，不要完。