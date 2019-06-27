【學界馬拉松】廠商會再下一城 　「我們其實是可以的」

學界籃球馬拉松今日（27日）戰火繼續蔓延，去屆曾打入精英賽的廠商會中學第二場對上順德聯誼總會鄭裕彤中學，雖然昔日主力班底不再，但實力仍有一定水準，連勝兩場再殺入下一輪。

開局兩隊都比較手緊，廠商會僅以5：4領先一分。但換邊後廠商會發力，多次在外圍起手中鵠，其中隊長李澤禧打出教練馮逸朗的影子，射手本色射入三分；隨後防守奏效，大打反擊快攻，最後以23：20勝出。

「最後一年學界只想讓自己不要留下太多遺憾。」李澤禧說。這是中六球員的基本台詞，卻是大家都能說得很真心的一句。去年有師兄的帶領，自己終首嘗精英賽的滋味，今年中六的李澤禧久久未能忘懷。最後一年，除了想讓自己有個完美句點，也想盡自己最後一份力：「我們今年好想贏，好想再打入精英賽。」

做領袖除了自己的進攻，也要顧及隊友的一舉一動。（張倩儀攝）

廠商會對鄭裕彤的精彩戰況（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

回望季初，現在實在是團結太多，「一開頭非常不習慣自己要帶著他們，很多都是細A，因為小的很不聽話，練波又遲到，熱身又叫不動。」大家都太過懶散，又如何朝精英賽前進？「每年學界都是望著精英賽打，所以曾經有因為這樣散的球隊而感到灰心。」但李澤禧知道自己不可以帶頭灰心，「和隊友說上到場就不要灰心，落後就一球一球追，失誤都好，也要集中在場上。」一場比一場好，經歷不秋加時的磨練，戰至決賽卻不敵順德聯誼總會胡兆熾中學，白白送出精英賽席位。

起手，特別會遠程跳投，手勢有教練的影子。（張倩儀攝）

「畢竟都是自己最後一年，就差那麼一步。」見證著隊友和自己的進步和成熟，一切經歷都是有意義的：「去年精英，每一場比賽都感受很深，當時自己中五有中六的師兄帶著，我只要做好射手，輕鬆很多，負責的只是射波、傳接和防守，沒有那麼大壓力。」

以往有師兄帶著自己，現在自己也要做好隊長的角色，讓隊友們成長。（張倩儀攝）

做球員不容易，努力訓練，場上做好自己也要把握機會；相比之下，做領袖就更難，不僅要做好自己，更要顧及隊友。「今次只想帶著班細的打更多場比賽，讓他們得到更多經驗迎戰下一年學界。」他續說，「今次學界不只是為了自己，而是想帶給師弟們更多，期望他們可以再次打入精英賽。」很想讓師弟也能感受到自己當初，站在精英賽場上的震撼和感動。「 因為入過一次，發現自己其實是可以的，就會再衝著更高的目標。」並不是遙不可及，師兄可以，你們一樣可以。