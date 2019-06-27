【學界馬拉松】張振興險「甩轆」　桂華山45分大炒聖芳濟

張振興及桂華山周四（27日）出戰學界籃球馬拉松，雙雙勝出晉身次輪賽事。惟張振興今仗賽中卻曾遭對手胡兆熾一度追近，球員梁智康指此好讓球隊明白，面對什麼對手都不應輕敵。

爭取今年第3個冠軍獎盃的張振興伉儷書院，首輪迎戰順德聯誼總會胡兆熾中學。開局雙方表現進取，曾互換領先優勢但到上半場中段雙方開始「拉鋸」。

張振興梁智康在關鍵時刻挺身而出，打破第一節尾的僵局。（羅灝津攝）

張振興多次「easy basket」未能命中，惟策動聯防後亦令胡兆熾處處受制，難以得分。直至上半場尾段，張振興有梁智康挺身而出打破僵局，帶領球隊以16：8領先。易邊後，胡兆熾打出一段6： 0攻勢令比分追近至單位數差距。有見及此張振興再次調出主力以確立領先優勢，其後一眾主力憑着快速上籃攻破對手防線，最後亦順利36：21擊敗胡兆熾。

張振興頻頻殺入籃底得分，令胡兆熾難以防守。（羅灝津攝）

張振興摌籃、三分球均能命中，助他們拉開比數。（羅灝津攝）

為港島區D1 A Grade及精英賽冠軍，張振興今場亦出現被D3球隊追至單位數分差的狀況，球員梁智康指卻表示不意外：「對方是九龍區D3冠軍，有一定實力來打這些大賽，所以我們都部署了很久。」事實在早前一學界籃球邀請賽，張振興不敵可藝出局而無緣「四冠王」，梁智康強調此令他們明白不應輕敵的道理：「比賽裏都有輸贏，我們要靠敗仗來建立更強的自己。」

張振興下周將對戰孔教學院大成何郭佩珍中學。（羅灝津攝）

+ 4 + 3 + 2

桂華山輕取聖芳濟 次輪對戰鄧𦘦堅

另一賽事，中華基督教會桂華山中學面對聖方濟書院贏盡身形和技術優勢，上半場已遙遙領先20：0。其後憑着出色的抄截大打反擊快攻，桂華山因港島區D1男子A Grade只得第3名，痛失精英賽及Panasonic學界籃球邀請賽資格。籃球馬拉松絕對是桂華山一雪前恥的大好機會。

桂華山首輪輕取聖芳濟（九龍）。（羅灝津攝）

桂華山球員無論在身形和技術方面均佔優，令聖方濟全場均受制於桂華山的防守。即使聖方濟能進入顏色地帶或找到空位出手，他們的把握力令球隊在上半場並無得分，落後0：20。反觀桂華山全場憑抄截聖方濟的傳球大打反擊快攻，加上非裔球員Nasmbu Mbelle在籃底如入無人之境，取下全場最高的13分，助桂華山以49 ： 4橫掃對手。 勝出的張振興和桂華山將於下周三（3日）假調景嶺體育館分別對戰孔教學院大成何郭佩珍中學及聖公會鄧肇堅中學，力爭錦標。

桂華山的Nasmbu Mbelle取得全場最高的13分，為桂華山奠定勝利基礎。（張倩儀攝）